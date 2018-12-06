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Объявляем конкурс «До и после»: расскажите, как вас изменил ЗОЖ, и получите приз

07.12.2018 16:15 — Разное | Tut.by  
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Зожники любят коллажи в духе «до и после»: две фотографии рядом демонстрируют результаты тренировок и работы над питанием. Чтобы рассказать о том, что остается за кадром, GO.TUT.BY запускает конкурс «До и после»: пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также расскажите о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Автор лучшей истории получит приз.


Фото: instagram.com/fitness.iinspo

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, до 11 января вышлите на elena.melnikova@tutby.com две и более фотографии, демонстрирующие, как вас изменила увлеченность ЗОЖ: может быть, вы стали стройнее, а может — мускулистее? А может, наоборот, от худобы пришли к здоровому весу? Объединять фото в коллаж не обязательно.

Также перешлите рассказ о себе в формате .doc или .docx с пометкой «До и после». Сколько вам лет, где вы живете и чем занимаетесь? Сколько лет составляет разница между фотографиями? Как давно и почему вы стали «за ЗОЖ»? Что в вашем случае подразумевало это понятие: тренировались ли вы, изменили ли режим питания? С какими сложностями столкнулись? Какие цели перед собой ставили и достигли ли их? Как отнеслись к переменам ваши близкие? Как это изменило ваш характер? К каким целям вы сейчас идете?

Не будьте краткими: чем подробнее история будет расписана, тем лучше. 

В письме необходимо указать свое имя, возраст, название населенного пункта, номер телефона. Участники должны быть старше 18 лет.

Лучшие истории мы опубликуем на портале. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Среди опубликованных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего, — и мы вручим победителю денежный приз: 300,00 (триста) рублей с учетом удержанного подоходного налога.

Победитель будет выбран путем открытого голосования на go.tut.by с 25 по 28 февраля 2019 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 24 февраля 2019 года (включительно). Победитель будет объявлен 1 марта 2019 года.

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