Таможенный комитет объяснил, зачем на чеках Duty Free печатают личные данные

Таможенный комитет объяснил, зачем на чеках Duty Free печатают имя, фамилию, серию и номер паспорта покупателя. Эти данные нужны для контроля за перемещением товаров через таможенную границу ЕЭС, а также контроля за деятельностью владельцев магазинов Duty Free, рассказали Еврорадио .



Фото: сайт Еврорадио

«Данные о лицах, приобретающих товары в магазинах беспошлинной торговли, поступают в таможенные органы для осуществления контроля за перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также контроля за деятельностью владельцев самих магазинов беспошлинной торговли», — говорится в ответе комитета на запрос Еврорадио.

Не ставит это под угрозу личные данные покупателей? Таможенный комитет уверяет, что эту информацию использует исключительно для выполнения своих задач, и вся информация охраняется законодательством:

«Таможенные органы, их должностные лица, а также иные лица, получившие такую ​​информацию, не вправе разглашать, использовать в личных целях или передавать другим лицам информацию, которая составляет государственную, коммерческую, налоговую, банковскую и иную тайну (секреты), которая охраняется законодательством, а также другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом ЕЭС, международными договорами, законодательством государств-членов ЕЭС», — говорится в ответе.

Читатель Еврорадио прислал в редакцию чек с Duty Free в Каменном логе на границе с Литвой. Он вообще не собирался забирать его с кассы, но случайно увидел на нём конфиденциальные сведения о себе: имя, фамилию, серию и номер паспорта.

Оказалось, что эти данные должны быть указаны в чеке согласно указу Александра Лукашенко № 38 за 2012 год «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».