﻿ Таможенный комитет объяснил, зачем на чеках Duty Free печатают личные данные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенный комитет объяснил, зачем на чеках Duty Free печатают личные данные

07.12.2018 16:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Таможенный комитет объяснил, зачем на чеках Duty Free печатают имя, фамилию, серию и номер паспорта покупателя. Эти данные нужны для контроля за перемещением товаров через таможенную границу ЕЭС, а также контроля за деятельностью владельцев магазинов Duty Free, рассказали Еврорадио.


Фото: сайт Еврорадио

«Данные о лицах, приобретающих товары в магазинах беспошлинной торговли, поступают в таможенные органы для осуществления контроля за перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также контроля за деятельностью владельцев самих магазинов беспошлинной торговли», — говорится в ответе комитета на запрос Еврорадио.

Не ставит это под угрозу личные данные покупателей? Таможенный комитет уверяет, что эту информацию использует исключительно для выполнения своих задач, и вся информация охраняется законодательством:

«Таможенные органы, их должностные лица, а также иные лица, получившие такую ​​информацию, не вправе разглашать, использовать в личных целях или передавать другим лицам информацию, которая составляет государственную, коммерческую, налоговую, банковскую и иную тайну (секреты), которая охраняется законодательством, а также другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом ЕЭС, международными договорами, законодательством государств-членов ЕЭС», — говорится в ответе.

Читатель Еврорадио прислал в редакцию чек с Duty Free в Каменном логе на границе с Литвой. Он вообще не собирался забирать его с кассы, но случайно увидел на нём конфиденциальные сведения о себе: имя, фамилию, серию и номер паспорта.

Оказалось, что эти данные должны быть указаны в чеке согласно указу Александра Лукашенко № 38 за 2012 год «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, что личные данные нужны для контроля за перемещением товаров через таможенную границу ЕЭС, а также контроля за деятельностью владельцев магазинов Duty...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонисты участвуют в спринте. Онлайн гонки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика