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Белорусские биатлонисты участвуют в спринте. Онлайн гонки

07.12.2018 16:08 — Разное | Tut.by  
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Первый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжается мужской спринтерской гонкой на 10 километров.


Антон Смольский. Фото: Белорусская федерация биатлона

Сборную Беларуси сегодня представят Владимир Чепелин (№ 29), Сергей Бочарников (№ 50), Роман Елетнов (№ 71) и Антон Смольский (№ 99).

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Мартен Фуркад (№ 7), Юлиан Эберхард (№ 12), Лукас Хофер (№ 19), Симон Эдер (№ 22), Тарье Бё (№ 25), Симон Шемпп (№ 30), Йоханнес Бё (№ 31), Себастьян Самуэльссон (№ 39), Йоханнес Кюн (№ 42), Яков Фак (№ 91).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Первый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
 
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