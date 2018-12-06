|
Белорусские биатлонисты участвуют в спринте. Онлайн гонки
Первый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжается мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
Сборную Беларуси сегодня представят Владимир Чепелин (№ 29), Сергей Бочарников (№ 50), Роман Елетнов (№ 71) и Антон Смольский (№ 99).
Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Мартен Фуркад (№ 7), Юлиан Эберхард (№ 12), Лукас Хофер (№ 19), Симон Эдер (№ 22), Тарье Бё (№ 25), Симон Шемпп (№ 30), Йоханнес Бё (№ 31), Себастьян Самуэльссон (№ 39), Йоханнес Кюн (№ 42), Яков Фак (№ 91).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)