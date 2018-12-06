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Подведены итоги фестиваля «Безопасное детство», который проходил в Кировском районе

07.12.2018 — Разное | Кировец  
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Подведены итоги фестиваля «Безопасное детство», который проходил в Кировском районе

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Подведены итоги фестиваля «Безопасное детство», который проходил в Кировском районе. О его итогах рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр ЖУРАВСКИЙ.

Фестиваль  «Безопасное детство» (далее – фестиваль) проводится в целях воспитания у детей дошкольного возраста культуры безопасности жизнедеятельности. Проводился он в следующих номинациях: «Уголок безопасности», «Гордимся, что научили», «Дидактическая игра» и «Азбука безопасности». В фестивале приняло участие 12 учреждений дошкольного образования.

Членам жюри предстояла тяжелая  задача. Ведь все учреждения достаточно творчески подошли к выполнению заданий, и определить победителей в каждой из номинаций было нелегко.

В номинации «Уголок безопасности» места распределились следующим образом: 1 место – Дошкольный центр развития ребенка города Кировска, 2 место – ясли-сад №4 г.Кировска  и замкнули тройку призеров сразу два учреждения дошкольного образования:  яслей-сада д.Скриплица и д.Пацева Слобода».

Номинация «Гордимся, что научили»: ясли-сад №4 г.Кировска, ясли-сад «Радуга» д.Мышковичи, ясли-сад д.Павловичи.

Номинация «Дидактическая игра»: ясли-сад №4 г.Кировска, ясли-сад «Радуга» д.Мышковичи» и ясли-сад №2 г.Кировска.

И в завершающей номинации «Азбука безопасности» 1 место досталось яслям-саду №4 г.Кировска, 2 место — яслям-саду д.Павловичи и 3 место –Жиличскому учебно-педагогический комплексу детский сад-средняя школа.

 

 

 
 
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All-focus Подведены итоги фестиваля «Безопасное детство», который проходил в Кировском районе. О его итогах рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС...
 
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