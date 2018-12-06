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Вороньё облюбовало микрорайон в Жлобине, куда обращаться за помощью?

07.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Вороньё облюбовало микрорайон в Жлобине, куда обращаться за помощью?

– Вороньё «облюбовало» деревья во дворах, детских садах, школах. Их карканье слышно в квартире даже с закрытыми окнами. Из-за них загажены дворы и тротуары, а порой и одежду приходится отстирывать. Можно ли уничтожать гнёзда этих птиц, чтобы хоть как-то уменьшить их численность? Куда обращаться или можно сделать что-то самим?

Жители микрорайона № 1.

С этим вопросом мы обратились в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Её начальник Николай МАРЧЕНКО разъяснил:

– Численность птиц, которые ухудшают санитарное и эстетическое состояние населённых пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений либо причиняют беспокойство жителям, разрешается регулировать. Это закреплено статьёй 19 Закона Республики Беларусь «О животном мире».

Процедура осуществляется путём разрушения их гнёзд. Однако делать это можно только в строго определённый период – с 15 августа по 15 февраля, когда гнёзда пусты.

О том, что территорию оккупировали птицы, необходимо сообщить в КЖУП «Уником». Коммунальщики примут соответствующие меры и в указанный отрезок времени разрушат гнёзда.

А вот самостоятельная борьба с птицами может обернуться крупным штрафом. Их ни в коем случае нельзя отстреливать или травить. Кроме того, за незаконное разрушение птичьих гнёзд предусмотрен штраф – до 30 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы выше.

Между тем стоит знать, что «почву» для расселения птиц во дворе дома часто создают сами жители. К примеру, люди подкармливают птиц или выбрасывают остатки еды в мусорные контейнеры или урны. Думаем, что там, где нечего есть, птицы не поселятся.  

Анна ШМИГИРЁВА.

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– Вороньё «облюбовало» деревья во дворах, детских садах, школах. Их карканье слышно в квартире даже с закрытыми окнами. Из-за них загажены дворы и...
 
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