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В Жлобинском районе стартовала акция «Безопасный Новый год!»

07.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе стартовала акция «Безопасный Новый год!»

На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста  Жлобинского территориального центра социального обслуживания населения в рамках первого этапа республиканской акции «Безопасный Новый год!» прошла интересная встреча с пожилыми людьми и детьми-инвалидами.

Работники МЧС вместе со своими юными помощниками из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных подготовили концертно-развлекательную программу, в которую вошли тематические конкурсы и викторины, интерактивная беседа по основам безопасности жизнедеятельности, тематическая беспроигрышная лотерея, демонстрация фильмов и роликов по тематике ОБЖ.



Главный акцент в проведении мероприятия был направлен на  обучение пожилых людей и детей-инвалидов правильным действиям при возникновении той или иной чрезвычайной ситуации.

Участники мероприятия узнали от спасателей как как правильно пользоваться свечами, фейерверками и петардами, как безопасно установить  новогоднюю елку, почему нельзя выходить на лед и многое другое.

С музыкальными номерами выступили воспитанники детской школы искусств №1 Михаил Аникеенко и Диана Кириченко, которые исполнили для пожилых людей песни их молодости. А после концертной программы каждому участнику юные спасатели вручили буклет «Безопасный Новый год!».


Татьяна Селюк,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского районного подразделения МЧС.

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На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста  Жлобинского территориального центра социального обслуживания населения в...
 
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