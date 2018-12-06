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Как Мингорисполком дал участок на Притыцкого странному инвестору, а «влипли» обычные люди

07.12.2018 16:30 — Разное | Tut.by  
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Земля в Минске стоит больших денег, и Мингорисполком либо продает ее с аукциона, либо представляет под инвестпроекты фактически бесплатно, но с обязательством: инвестор должен построить ровно то, что интересно городу, причем исключительно за свой счет. Но мы не первый раз пишем про истории, как инвестору дали землю, а после выяснилось: нет у него денег на строительство. Очередной пример — забор на Притыцкого, скрывающий деньги дольщиков, которые инвестор привлек и заморозил в фундаменте несостоявшегося многофункционального центра «Евро Сити».


Хроники всплывшего СИГа

ООО «Сити Инвест Групп» (дольщики сокращают название до СИГ, воспользуемся и мы этим сокращением) было зарегистрировано в марте 2011 года. Уже в сентябре Мингорисполком заключил с предприятием инвестиционный договор (ИД) на строительство многофункционального комплекса «Евро Сити» на пересечении улиц Притыцкого и Тимошенко. В 2013-м СИГ заключил с Мингорисполкомом договор аренды земли. Но уже в 2014-м СИГ начинает активно заключать договоры с дольщиками.

— У предпринимателей и физлиц проект вызвал значительный интерес и высокую степень доверия прежде всего из-за наличия инвестиционного договора. Руководство СИГ всегда подчеркивало, что благодаря инвестдоговору ситуация находится под пристальным контролем администрации города и правоохранительных органов, поэтому возведение объекта будет успешно завершено в любом случае. Дольщики не знали, что по договору с городом СИГ не имеет права привлекать наши средства — это было грубым нарушением действующего законодательства, — говорит один из дольщиков, Денис Буландо. —  СИГ же не скрывал своих намерений и активно, с помощью рекламы, предлагал всем желающим участвовать в строительстве комплекса. Что примечательно: в Мингорисполкоме рекламу «не заметили». В итоге СИГ заключил более 40 договоров, в основном с физическими лицами, собрав около 2,1 миллиона долларов.


Строительство «Евро Сити» практически не велось, к середине 2015-го при степени готовности объекта в 8% работы прекратились. А в конце 2015-го года председатель Мингорисполкома Андрей Шорец от имени Республики Беларусь продлил инвестиционный договор с ООО «Сити Инвест Групп». Продление договора произошло спустя 5 месяцев после его окончания.

— Что примечательно: к этому времени уже было начато исполнительное производство в отношении ООО «Сити Инвест Групп» по судебным искам со стороны дольщиков, пожелавшим расстаться с СИГом и забрать свои деньги. Было также известно, что собственником обанкротившегося генподрядчика нашей стройки являлось ООО «Рижская строительная и инвестиционная компания», владевшее на тот момент и ООО «Сити Инвест Групп», — продолжает мысль еще один дольщик, Андрей Стогначёв. — На протяжении всего периода деятельности у СИГа неоднократно менялся состав учредителей. А в декабре 2016-го инвестиционный договор был расторгнут по соглашению сторон.

Тонущий СИГ

— В апреле 2017-го учредитель, владеющий 76% СИГа, и директор предприятия настойчиво предлагают дольщикам дополнительно перечислить значительные средства, причем сделать это не в адрес СИГа, а в пользу третьего лица. По их словам, выплаты помогли бы возобновить строительство, избежать изъятия участка и сноса объекта. Инцидент людей возмутил, и они направились к заместителю главы администрации Фрунзенского района Некрашевичу. Тот объяснил, что дольщики, в отличие от руководства СИГа, не являются участниками договорных отношений между СИГом и Мингорисполкомом, но информацию о ситуации он примет к сведению.

В начале июня 2017 у СИГа окончился договор аренды земли, а в конце июня экономический суд Минска в отношении СИГа открыл конкурсное производство и назначил управляющего.

Дольщики-спасатели

В конце сентября 2017-го экономический суд Минска повторно принимает решение об открытии конкурсного производства в отношении СИГа. Управляющий формирует список кредиторов и определяет имущество должника, которое, согласно законодательству, должно быть реализовано в рамках процедуры банкротства, а вырученные средства направлены на погашение требований кредиторов.

— Директор СИГа Казмерчук не желает сотрудничать с управляющим и передать ему документы о деятельности предприятия: до сих пор не передал документы и уклоняется от каких-либо контактов, — говорит Денис. — Но мы уверены, что единственный актив СИГа — объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляет около 8%. Только реализовав этот объект, можно погасить требования кредиторов (дольщиков).

Найден покупатель, готовый приобрести объект незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства и инвестировать в продолжение строительства, — говорит Денис.

Логика дольщиков простая: есть долгострой, в который уже вложены средства кредиторов. Есть покупатель, готовый взять груз долгов, висящих на долгострое (в том числе и долги перед Мингорисполкомом — это более 700 тысяч долларов), и построить то, что хотел видеть на Притыцкого город, когда подписывал инвестдоговор. Дай Мингорисполком все разрешения — и ситуация устроит большинство.

— Однако в октябре 2017 года принято решение об изъятии земельного участка и сносе объекта, не завершенного строительством. Исполком не уведомил СИГ о подготовке такого решения. Управляющий не успел зарегистрировать объект и провести аукцион по его реализации, как того требует закон о банкротстве, — рассказывает Андрей. —  В феврале 2018-го управляющий направляет в Мингорисполком обращение с просьбой выделить землю для консервации объекта с целью его дальнейшей реализации с аукциона в рамках процедуры банкротства. Отказали.

Нам казалось: снос объекта нарушает права дольщиков и ведет к утрате Мингорисполкомом возможности взыскать свои же требования к СИГ. Кроме того, предусмотрено выделение бюджетных средств для приведения участка в исходное состояние… Однако у чиновников другая логика.


Логика городских чиновников

— Мы вели длительную переписку, ходили на личные приемы к руководителям городской администрации различного уровня, — рассказывает Андрей. — Комитет кредиторов СИГа и управляющий просили отменить решение исполкома об изъятии земли и сносе объекта, а также оказать содействие в его консервации. Мы предоставляли аргументы, подтверждающие, что решение исполкома было принято на основе необъективных данных и что консервация объекта, его реализация и дальнейшее возобновление строительства — в интересах городского бюджета.

Но чиновники объяснили свою позицию.

— Экс-мэр Андрей Шорец заявил, что oтменять или пересматривать решение Мингорисполкома об изъятии земельного участка и сносе незавершенного строительства не намерен, поскольку его могут заподозрить в коррупции, — говорит Денис. — Ходатайствовать перед президентом о чем-либо также отказался. А что выглядит с точки зрения главы Мингорисполкома логичным и в каком случае его не заподозрят в коррупции? Если снести все на площадке, а участок продать с публичных торгов. Вырученная сумма легко покроет все издержки города, связанные с этой историей неудачного инвестдоговора.

Судебные хроники

Дольщики решили побороться в суде. В августе 2018 г. управляющим от имени СИГа подано заявление в суд о признании недействительным решения Мингорисполкома об изъятии земли и сносе объекта не завершенного строительством в связи с нарушениями процедуры принятия решения.

В сентябре после трех заседаний суд вынес решение отказать СИГу в удовлетворении требований. Суд согласился с исполкомом, принявшим решение об изъятии земельного участка в связи с ненадлежащим исполнением инвестдоговора. А снос объекта, не завершенного строительством, обосновал пунктом 6.7 того же договора. Почему-то суд не учел тот факт, что инвестдоговор был расторгнут по соглашению сторон за 10 месяцев до принятия решения об изъятии и сносе.

В октябре подали апелляционную жалобу на решение суда. В жалобе мы указали, что поскольку суд первой инстанции посчитал изъятие земельного участка на основании ненадлежащего исполнения договора правильным, то в этом случае должна применяться часть 2 подп. 6.3 п. 6 декрета Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10, в соответствии с которым осуществляется продажа не завершенного строительством незаконсервированного объекта с публичных торгов.

Апелляционная инстанция постановила, что решение о сносе не противоречит части 2 подп. 6.3 п. 6 декрета Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10, поскольку указанное законодательство применяется в отношении инвестиционного договора, прекращенного в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением инвестором своих обязательств по договору, и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

— Получается следующее, — объясняет Денис. — Во время первых трех судебных заседаний представитель исполкома доказывал, что договор был ненадлежаще исполнен, в связи с чем была изъята земля и принято решение о сносе. Напомню, договор был расторгнут по соглашению сторон без взаимных претензий за 10 месяцев до принятия решения об изъятии и сносе. Но если признать договор ненадлежаще исполненным, по законодательству надо не сносить объект, а продавать его с публичных торгов и передать вырученные средства в пользу СИГа. В ответ на эти доводы исполком и апелляционная инстанция быстро и успешно доказали, что договор все же не является ненадлежаще исполненным и поэтому к нему не может применяться законодательство, предписывающее проведение аукциона, и таким образом решение о сносе принято правильно.

— Мы направили в Верховный суд кассационную жалобу на решения экономического суда Минска и апелляционной инстанции, — объясняет Андрей. — Жалоба принята Верховным судом к рассмотрению. Ждем. А пока просто констатируем: странный был инвестдоговор с компанией, у которой не было средств. Никто не пресек привлечение средств дольщиков. Расстался с СИГом город полюбовно, по соглашению сторон. Пострадавшим себя город не считает. Пострадать могут только граждане, вложившие в проект больше двух миллионов долларов. Те, кто поверил Мингорисполкому и его преференциям, предоставленным ООО «Сити Инвест Групп».

Отдельно хотим отметить, что для решения проблемы «Евро Сити» не требуется каких-либо расходов или дотаций со стороны бюджета. Дольщики готовы своими силами и за свой счет законсервировать объект, организовать и провести аукцион по его реализации в рамках процедуры банкротства, после чего законные права граждан будут восстановлены, а строительство объекта возобновлено. Со стороны администрации города требуется только соблюдение законодательства и понимание того, что Минск — это прежде всего люди, которые живут и работают в этом городе.

Мы писали два обращения в Администрацию президента. Последнее передано в городскую прокупатуру. Так что ждем ответа и из этого ведомства.

REALTY.TUT.BY тоже будет следить за развитием событий.

 
Теги: Минск
 
 
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