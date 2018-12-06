В Бобруйске продают морг. За 49 рублей

Белорусская универсальная товарная биржа проведет 14 декабря торги по продаже здания морга в Бобруйске. Бывший морг уже пытались продать, но такая низкая стартовая цена выставлена впервые.





Строение одноэтажное, кирпичное, общая площадь — 103,6 кв. метра. Начальная цена лота — 49 рублей.

Участок, на котором стоит морг, передается в аренду на 50 лет.

Объект принадлежит Управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Старый морг находится во дворе детской больницы по ул. 50 лет Октября. Такое соседство и послужило главной причиной для принятии решения о переезде учреждения в другое место — а здание осталось.

Купить морг могут как юридические, так и физлица. Есть и обязательные условия. В случае если покупатель захочет изменить целевое назначение объекта, ему необходимо будет получить разрешение Бобруйского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект, согласно которому будет осуществляться строительство нового или реконструкция старого здания.