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В Бобруйске продают морг. За 49 рублей
Белорусская универсальная товарная биржа
Строение одноэтажное, кирпичное, общая площадь — 103,6 кв. метра. Начальная цена лота — 49 рублей.
Участок, на котором стоит морг, передается в аренду на 50 лет.
Объект принадлежит Управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Старый морг находится во дворе детской больницы по ул. 50 лет Октября. Такое соседство и послужило главной причиной для принятии решения о переезде учреждения в другое место — а здание осталось.
Купить морг могут как юридические, так и физлица. Есть и обязательные условия. В случае если покупатель захочет изменить целевое назначение объекта, ему необходимо будет получить разрешение Бобруйского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект, согласно которому будет осуществляться строительство нового или реконструкция старого здания.
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Бывший морг уже пытались продать, но такая низкая стартовая цена выставлена впервые.
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