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Соревнования по шашкам среди инвалидов прошли в Хотимске
07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
6 декабря в районном физкультурно-спортивном комплексе прошло соревнование по шашкам для людей с ограниченными возможностями, которое было приурочено ко Дню инвалидов.В соревновании приняли участие проживающие психоневрологического дома-интерната и участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН. Каждый участник состязался со всеми игроками из команды соперников по очереди, которую устанавливали судьи. А она зависела от баллов, которые набирали стороны. Хочется отметить, что соревнование проходило в очень доброжелательной атмосфере, и даже присуствовала группа поддержки.
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6 декабря в районном физкультурно-спортивном комплексе прошло соревнование по шашкам для людей с ограниченными возможностями, которое было приурочено ко Дню...
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