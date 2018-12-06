6 декабря в районном физкультурно-спортивном комплексе прошло соревнование по шашкам для людей с ограниченными возможностями, которое было приурочено ко Дню инвалидов.В соревновании приняли участие проживающие психоневрологического дома-интерната и участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН. Каждый участник состязался со всеми игроками из команды соперников по очереди, которую устанавливали судьи. А она зависела от баллов, которые набирали стороны. Хочется отметить, что соревнование проходило в очень доброжелательной атмосфере, и даже присуствовала группа поддержки.

Спонсорскую помощь мероприятию оказал индивидуальный предприниматель, депутат районого Совета депутатов Михаил Кузьменков.

По итогом соревнования первое место заняла команда дом-интерната, а лучшим игроком был признан Николай Кодатенко, ему вручили Диплом. Второе место поделили Сергей Пушнов и Юрий Афанасьев.

За активное участие все игроки без исключения были поощрены сладкими призами.

Наталья Тасенко.

Фото автора

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соревнования по шашкам среди инвалидов прошли в Хотимске 6 декабря в районном физкультурно-спортивном комплексе прошло соревнование по шашкам для людей с ограниченными возможностями, которое было приурочено ко Дню...