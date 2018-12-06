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Завершены учебные олимпиады
07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В минувшие выходные прошли заключительные туры второго этапа республиканской олимпиады по 5 учебным предметам. По русскому языку и литературе лидерами стали: Елизавета Шелепенкова, СШ №1 (учитель Наталья Приснакова), Анна Будунова, СШ №1 (учитель Лариса Кривонос) и Анастасия Прошкина, СШ №2 (учитель Алеся Прохоренко). Вторую позицию заняли: учащиеся СШ №1 Алина Сергодеева (учитель Лариса Кривонос) и Анастасия Ефременко (учитель Наталья Приснакова), и третью – Анастасия Лупекина, СШ №2 (учитель Алеся Прохоренко).
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В минувшие выходные прошли заключительные туры второго этапа республиканской олимпиады по 5 учебным предметам. По русскому языку и литературе лидерами стали:...
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