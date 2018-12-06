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Завершены учебные олимпиады

07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В минувшие выходные прошли заключительные туры второго этапа республиканской олимпиады по 5 учебным предметам. По русскому языку и литературе лидерами стали: Елизавета Шелепенкова, СШ №1 (учитель Наталья Приснакова), Анна Будунова, СШ №1 (учитель Лариса Кривонос) и Анастасия Прошкина, СШ №2 (учитель Алеся Прохоренко). Вторую позицию заняли: учащиеся СШ №1 Алина Сергодеева (учитель Лариса Кривонос) и Анастасия Ефременко (учитель Наталья Приснакова), и третью – Анастасия Лупекина, СШ №2 (учитель Алеся Прохоренко).
Среди участников олимпиады по географии наибольшего результата достигла Анастасия Гайдарова, СШ №1 (учитель Галина Беликова).
По обществоведению в интеллектуальном бою сразились 8 учащихся 10-11 классов и одержали победу в нем учащиеся СШ №2: Дарья Рубан (учитель Виктор Цыганков) и Руслан Хроменков (учитель Ксения Хворост), которые набрали наибольшее количество баллов и по результатам отмечены Дипломами 1 степени, второе место у Александры Ламекиной и третье – у Владислава Пивченко (учитель Виктор Цыганков).
Впервые в этом году состоялась олимпиада по физической культуре и здоровью. Ребята не только состязались в игровых видах спорта, умении плавать, но и в теоретических аспектах физической подготовки. Лучших результатов достигли: Антон Вдовенко, Забелышинская СШ (учитель Александр Степченко), Евгений Волков, Забелышинская СШ (учитель Михаил Журавлев), Анастасия Борисенко, СШ № 1 (учитель Марк Михеенков). Второй результат показала Алина Павлютина, Беседовичский УПК (учитель Евгений Заблоцкий), и третий – Сергей Бобров, СШ №1 (учитель Иван Сегренев).
12 учащихся были отмечены похвальными отзывами за хорошие результаты, показанные на олимпиаде в эти дни.
Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших успехов и достижений.
Наталья Мешкова,
заведующий учебно-методическим учреждением ХРУМК

 
 
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В минувшие выходные прошли заключительные туры второго этапа республиканской олимпиады по 5 учебным предметам. По русскому языку и литературе лидерами стали:...
 
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