В минувшие выходные прошли заключительные туры второго этапа республиканской олимпиады по 5 учебным предметам. По русскому языку и литературе лидерами стали: Елизавета Шелепенкова, СШ №1 (учитель Наталья Приснакова), Анна Будунова, СШ №1 (учитель Лариса Кривонос) и Анастасия Прошкина, СШ №2 (учитель Алеся Прохоренко). Вторую позицию заняли: учащиеся СШ №1 Алина Сергодеева (учитель Лариса Кривонос) и Анастасия Ефременко (учитель Наталья Приснакова), и третью – Анастасия Лупекина, СШ №2 (учитель Алеся Прохоренко).

Среди участников олимпиады по географии наибольшего результата достигла Анастасия Гайдарова, СШ №1 (учитель Галина Беликова).

По обществоведению в интеллектуальном бою сразились 8 учащихся 10-11 классов и одержали победу в нем учащиеся СШ №2: Дарья Рубан (учитель Виктор Цыганков) и Руслан Хроменков (учитель Ксения Хворост), которые набрали наибольшее количество баллов и по результатам отмечены Дипломами 1 степени, второе место у Александры Ламекиной и третье – у Владислава Пивченко (учитель Виктор Цыганков).

Впервые в этом году состоялась олимпиада по физической культуре и здоровью. Ребята не только состязались в игровых видах спорта, умении плавать, но и в теоретических аспектах физической подготовки. Лучших результатов достигли: Антон Вдовенко, Забелышинская СШ (учитель Александр Степченко), Евгений Волков, Забелышинская СШ (учитель Михаил Журавлев), Анастасия Борисенко, СШ № 1 (учитель Марк Михеенков). Второй результат показала Алина Павлютина, Беседовичский УПК (учитель Евгений Заблоцкий), и третий – Сергей Бобров, СШ №1 (учитель Иван Сегренев).

12 учащихся были отмечены похвальными отзывами за хорошие результаты, показанные на олимпиаде в эти дни.

Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших успехов и достижений.

Наталья Мешкова,

заведующий учебно-методическим учреждением ХРУМК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершены учебные олимпиады В минувшие выходные прошли заключительные туры второго этапа республиканской олимпиады по 5 учебным предметам. По русскому языку и литературе лидерами стали:...