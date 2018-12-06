Благотворительный телемарафон пройдет в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4. Могилев» 14 декабря

IV благотворительный телемарафон «Наши дети» пройдет 14 декабря в прямом эфире телеканала «Беларусь 4 «Могилев» с 13:55 до 19:15. Он проводится в рамках VII областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца», который организует областное отделение «Белорусского детского фонда».

14 декабря в телестудию придут около 50 гостей. В их числе — депутаты, представители трудовых коллективов, бизнесмены, волонтеры, благотворители. Все они на деле поддержали идею акции, пожертвовали деньги на счет Детского фона, приготовили подарки.

— Благодаря телемарафону, проходившему в прямом эфире «Беларусь 4. Могилев» в 2017 году, было собрано более 40 тысяч рублей, — рассказала директор Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Ирина Фисюк. – Это две трети всех средств, которые удалось собрать во время нашего благотворительного марафона. Более 14 тысяч рублей составила адресная помощь конкретным семьям.