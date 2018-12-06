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1 место завоевали юные танцоры из Сморгони на международном танцевальном турнире «MegaDance Show Dance Fest»
07.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Грандиозный танцевальный турнир «MegaDance Show Dance Fest» в 11-й раз прошёл в Минске. Каждый год он собирает сильнейшие команды из разных регионов Беларуси и ближнего зарубежья. За годы своего развития фестиваль стал одним из самых зрелищных событий в танцевальной жизни нашей страны.
Как рассказал руководитель образцовой детской студии бального танца «Эврика» Сергей Елизоветенко, постановка была действительно сложной. К этому конкурсу участники готовились на протяжении года, репетировали даже во время летних каникул. И результат не заставил долго ждать. С турнира ребята увезли награды, сладкие подарки и массу положительных эмоций.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
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1 место завоевали юные танцоры из Сморгони на международном танцевальном турнире «MegaDance Show Dance Fest»
Грандиозный танцевальный турнир «MegaDance Show Dance Fest» в 11-й раз прошёл в Минске. Каждый год он собирает сильнейшие команды из разных регионов Беларуси и ближнего...
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