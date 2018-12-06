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Редакция газеты «Светлы шлях» вместе с ООО «Вип­Окна» проводит фотоконкурс «Праздник в окне»

07.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В этот предновогодний и рождественский период, прогуливаясь по улицам нашего города, невольно обращаешь внимание на то, как сморгонцы украшают окна своих домов.

Редакция газеты «Светлы шлях» вместе с ООО «Вип­Окна» проводит фотоконкурс «Праздник в окне»

Редакция газеты «Светлы шлях» с 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 года совместно с компанией ООО «Вип­Окна» проводит фотоконкурс на лучшее убранство домашнего окна к Рождеству и Новому году «Праздник в окне». Участвовать в конкурсе могут все желающие.

На конкурс принимаются   две фотографии. Снимки можно делать как внутри помещения, так и со двора. Фотографии должны быть только цветные, не содержать рамок, паспорту и других элементов монтажа. На конкурс не принимаются фотоколлажи, а также фотографии окон организаций и предприятий.

Конкурсные работы можно прислать или принести до 14 января включительно в редакцию газеты по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, 29, каб. №2 или на электронную почту newspaper@smorgon.gov.by (с пометкой «На конкурс»).

На отдельном листе необходимо указать:

  • полные Ф. И. О.;
  • домашний адрес;
  • контактные данные.

Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Светлы шлях».

Победители и призёры будут награждены призами от организаторов. 

Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, соответственно, получат сертификаты на приобретение двух окон ПВХ со скидкой 30%, 20%,  10% и по две москитные сетки от компании ООО «ВипОкна».

Сергей ЮРЕВИЧ.

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Газета «Светлы шлях» и компания ООО «ВипОкна» подвели итоги фотоконкурса «Праздник в окне»-2017 

 
 
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В этот предновогодний и рождественский период, прогуливаясь по улицам нашего города, невольно обращаешь внимание на то, как сморгонцы украшают окна своих домов.
 
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