Завтра выйдет очередной номер газеты «Полесская правда». И вот что вы из него узнаете…



Читайте в свежем выпуске:

Высокая ответственность. В Пинском пограничном отряде состоялось традиционное мероприятие – вручение боевого оружия молодым солдатам, недавно пополнившим ряды военнослужащих.

Отнесен ли гражданин к не занятым в экономике? Как найти себя в базе не занятых в экономике? Подробная инструкция на 2-й странице свежего номера газеты.

Масса мероприятий пройдет в районе во время зимних праздников.

Такси для телят. Сельскохозяйственные новшества в ОАО «Ставокское».

В районном исполнительном комитете состоялась III районная межведомственная научно-практическая конференция «Закон и ответственность». Участники обсудили эффективность работы по профилактике гибели и травматизма детей в Пинском районе

Свои инновационные проекты в Полесском госуниверситете представили участники межрегионального этапа республиканского молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси», который проходит под эгидой ОО «БРСМ». Молодые люди из Пинска, Столина, Пинского, Дрогичинского и Лунинецкого районов представили свои разработки в сферах энергетики, информационных технологий, туризма, педагогики, биотехнологий, робототехники и здорового образа жизни.

ОАО «Полесье» стало участником Первой Международной Китайской выставки импортных товаров и услуг CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2018, проходившей в Шанхае, в Международном выставочном центре.

Как сотрудники ОГАИ отдела внутренних дел Пинского горисполкома борются с бесправинками на дорогах и в чем особенность программного комплекса «АвтоУраган», читайте в свежем выпуске газеты.

Читательница «Полесской правды» спрашивает, какие учебные заведения Беларуси предпочтительнее выбрать сыну, который решил связать свою дальнейшую жизнь с работой в милиции. На вопрос ответил заместитель начальника Пинского РОВД В.Л. Будник.

С 12 октября 2018 года в Правила автомобильных перевозок пассажиров внесен ряд изменений к дополнений. Рассмотрели наиболее интересные для пассажира нововведения.

Три семейные пары из Пинского района отметили в этом году юбилейные даты семейной жизни. Жители деревни Дубое Мария Николаевна и Владимир Ефимович Хлус отметили 60-летие со дня своей свадьбы. Такой же юбилей отправздновали и Николай Иосифович и Антонина Гордеевна Шукало из деревни Вишевичи. А вот супруги Галина Павловна и Николай Зиновьевич Абрамчук уже полвека вместе. Истории любви читайте на страницах следующего номера газеты «Полесская правда».

В нашей постоянной рубрике «Фотоохота» Сергей Казак расскажет о маленькой подвижной птичке со вздернутым хвостиком и звонким голоском, встречающейся в заболоченных пойменных кустарниках и лесных канавах Пинщины, – крапивнике.

«Какие услуги оказывают сотрудники территориального центра соцобслуживания населения Пинского района? Какие из них наиболее востребованы? Кому они предоставляются и что нужно для их получения? На эти вопросы отвечает заведующая отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Ольга Ребковец.

– В Ленинграде-городе, у Пяти углов

Получил по морде Саня Соколов.

…Возможно, авторы и не вспомнили бы этой песни Владимира Высоцкого, кабы не удивительное совпадение: фигуранта уголовного дела зовут… Александр Васильевич Соколов.

Подробности очередного уголовного дела читатели узнают в нашей постоянной рубрике «Детектив по субботам».

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