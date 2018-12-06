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Завтра выйдет очередной номер газеты «Полесская правда». И вот что вы из него узнаете…

07.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Завтра выйдет очередной номер газеты «Полесская правда». И вот что вы из него узнаете…
Читайте в свежем выпуске:

  • Высокая ответственность. В Пинском пограничном отряде  состоялось традиционное мероприятие – вручение боевого оружия молодым солдатам, недавно пополнившим ряды военнослужащих.
  • Отнесен ли гражданин к не занятым в экономике? Как найти себя в базе не занятых в экономике? Подробная инструкция на 2-й странице свежего номера газеты.
  • Масса мероприятий пройдет в районе во время зимних праздников.
  • Такси для телят. Сельскохозяйственные новшества в ОАО «Ставокское».
  • В районном исполнительном комитете состоялась III районная межведомственная научно-практическая конференция «Закон и ответственность». Участники обсудили эффективность работы по профилактике гибели и травматизма детей в Пинском районе
  • Свои инновационные проекты в Полесском госуниверситете представили участники межрегионального этапа республиканского молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси», который проходит под эгидой ОО «БРСМ». Молодые люди из Пинска, Столина, Пинского, Дрогичинского и Лунинецкого районов представили свои разработки в сферах энергетики, информационных технологий, туризма, педагогики, биотехнологий, робототехники и здорового образа жизни.
  • ОАО «Полесье» стало участником Первой Международной Китайской выставки импортных товаров и услуг CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2018, проходившей в Шанхае, в Международном выставочном центре.
  • Как сотрудники ОГАИ отдела внутренних дел Пинского горисполкома борются с бесправинками на дорогах и в чем особенность программного комплекса «АвтоУраган», читайте в свежем выпуске газеты.
  • Читательница «Полесской правды» спрашивает, какие учебные заведения Беларуси предпочтительнее выбрать сыну, который решил связать свою дальнейшую жизнь с работой в милиции. На вопрос ответил заместитель начальника Пинского РОВД В.Л. Будник.
  • С 12 октября 2018 года в Правила автомобильных перевозок пассажиров внесен ряд изменений к дополнений. Рассмотрели наиболее интересные для пассажира нововведения.
  • Три семейные пары из Пинского района отметили в этом году юбилейные даты семейной жизни. Жители деревни Дубое Мария Николаевна и Владимир Ефимович Хлус отметили 60-летие со дня своей свадьбы. Такой же юбилей отправздновали и Николай Иосифович и Антонина Гордеевна Шукало из деревни Вишевичи. А вот супруги Галина Павловна и Николай Зиновьевич Абрамчук уже полвека вместе. Истории любви читайте на страницах следующего номера газеты «Полесская правда».
  • В нашей постоянной рубрике «Фотоохота» Сергей Казак расскажет о маленькой подвижной птичке со вздернутым хвостиком и звонким голоском, встречающейся в заболоченных пойменных кустарниках и лесных канавах Пинщины, – крапивнике.
  • «Какие услуги оказывают сотрудники территориального центра соцобслуживания населения Пинского района? Какие из них наиболее востребованы? Кому они предоставляются и что нужно для их получения? На эти вопросы отвечает заведующая отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Ольга Ребковец.
  • – В Ленинграде-городе, у Пяти углов
    Получил по морде Саня Соколов.
    …Возможно, авторы и не вспомнили бы этой песни Владимира Высоцкого, кабы не удивительное совпадение: фигуранта уголовного дела зовут… Александр Васильевич Соколов.
    Подробности очередного уголовного дела читатели узнают в нашей постоянной рубрике «Детектив по субботам».

Дорогие друзья!

Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что идет подписка на первое полугодие 2019 года!

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

  • на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.,
  • на 3 месяца – 14 руб. 70 коп.,
  • на 6 месяцев – 29 руб. 40 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

  • на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.,
  • на 3 месяца – 25 руб. 50 коп.,
  • на 6 месяцев – 51 руб.

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