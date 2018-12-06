Завершил работу VI Форум молодых журналистов. На этот раз его площадкой стал Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Около 120 представителей отечественной медиасферы обсудили работу в интернет-пространстве. Авторитетным мнением поделились эксперты.
ПЕРВЫЙ заместитель министра информации Павел Лёгкий рассказал о современных тенденциях в журналистике. По его словам, есть вопросы к региональным изданиям с точки зрения создания полноценных конвергентных площадок.
— Нужны качественные и подготовленные кадры. Так что очень важно проводить такие форумы и обучающие семинары. В будущем году планируем увеличить их количество, — поделился планами замминистра.
О ТОМ, как правильно работать с контентом СМИ в социальных сетях, вёл речь учредитель и директор компании Web&Market, спикер Академии Webcom Сергей Кузьменко. Бывший главред информационного портала «Онлайнер», а ныне столичный пиарщик и блогер, руководитель агентства «PRview» Денис Блищ поделился советами, как построить личный бренд в соцсетях. Технологию создания и продвижения You Tube-канала разобрал директор по маркетингу группы компаний Media Cube (партнёр You Tube в Беларуси) Евгений Солонович. В общем, было интересно и познавательно.
Также в программе форума торжественно вручили премию Белорусского союза журналистов «Дебют». Лауреатами в различных жанрах стали 13 начинающих молодых журналистов.
КСТАТИ: Накануне форума нам показывали областной центр. Побывали в молодёжном центре «Гродно», где проходят различные вечеринки, дискотеки, фестивали и есть даже свой гольф-клуб. Посетили Старый и Новый замки — здесь полным ходом идёт реконструкция. Спорткомплекс «Пышки» примечателен конструктивной особенностью. Гигантские ледовая площадка хоккейного клуба «Нёман» и футбольный манеж одноименного футбольного клуба находятся под надувными куполами. Тепловентиляционные установки поддерживают внутри незначительное избыточное давление, что придаёт многотонной воздухоопорной конструкции форму купола. Запомнится надолго вечерняя автобусная экскурсия по Гродно.