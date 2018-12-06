Видео по ссылке https://youtu.be/qzBA7wll9MM

Завершил работу VI Форум молодых журналистов. На этот раз его площадкой стал Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Около 120 представителей отечественной медиасферы обсудили работу в интернет-пространстве. Авторитетным мнением поделились эксперты.

ПЕРВЫЙ заместитель министра информации Павел Лёгкий рассказал о современных тенденциях в журналистике. По его словам, есть вопросы к региональным изданиям с точки зрения создания полноценных конвергентных площадок.



— Нужны качественные и подготовленные кадры. Так что очень важно проводить такие форумы и обучающие семинары. В будущем году планируем увеличить их количество, — поделился планами замминистра.



О ТОМ, как правильно работать с контентом СМИ в социальных сетях, вёл речь учредитель и директор компании Web&Market, спикер Академии Webcom Сергей Кузьменко. Бывший главред информационного портала «Онлайнер», а ныне столичный пиарщик и блогер, руководитель агентства «PRview» Денис Блищ поделился советами, как построить личный бренд в соцсетях. Технологию создания и продвижения You Tube-канала разобрал директор по маркетингу группы компаний Media Cube (партнёр You Tube в Беларуси) Евгений Солонович. В общем, было интересно и познавательно.



Также в программе форума торжественно вручили премию Белорусского союза журналистов «Дебют». Лауреатами в различных жанрах стали 13 начинающих молодых журналистов.

КСТАТИ:

Накануне форума нам показывали областной центр. Побывали в молодёжном центре «Гродно», где проходят различные вечеринки, дискотеки, фестивали и есть даже свой гольф-клуб. Посетили Старый и Новый замки — здесь полным ходом идёт реконструкция.

Спорткомплекс «Пышки» примечателен конструктивной особенностью. Гигантские ледовая площадка хоккейного клуба «Нёман» и футбольный манеж одноименного футбольного клуба находятся под надувными куполами. Тепловентиляционные установки поддерживают внутри незначительное избыточное давление, что придаёт многотонной воздухоопорной конструкции форму купола. Запомнится надолго вечерняя автобусная экскурсия по Гродно.

Фотоматериал автора.

Игорь МАТЕЛЕНОК

matelenokzott@mail.ru