|
В Санкт-Петербурге состоялась XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности Микрофинансирование: трансформация
Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ).
Конференция прошла при участии представителей Банка России.
Соорганизаторами мероприятия традиционно выступили члены НАУМИР: Ассоциация российских банков, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов», Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), Союз СРО НОКК, Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «РАЗВИТИЕ», Некоммерческая организация общество взаимного страхования «Народные кассы», Национальная ассоциация ломбардов, Национальное объединение ломбардов, Региональная ассоциация ломбардов, Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ).
В работе Конференции приняли участие около 600 делегатов из различных регионов России и зарубежья - представителей федеральных органов власти, регулятора, международных институтов развития, саморегулируемых организаций, ведущих микрофинансовых институтов, а также авторитетные представители банковского сектора, российского и международного микрофинансового сообщества, b2b-компаний, аналитики, эксперты, СМИ.
Конференция была организована в формате пленарных заседаний, дискуссионных сессий, дебатов и круглых столов.
Среди участников Конференции были представители крупнейших институтов кредитования малого бизнеса и микрофинансирования, в числе которых ПАО «Сбербанк России», МСП Банк, «Альфа-банк» и многие другие.
На Пленарных заседаниях «Взгляд регулятора и экспертов на трансформацию микрофинансового рынка» и «Взгляд рынка на трансформацию микрофинансов» выступили:
Модераторами Пленарных заседаний выступили Саватюгин Алексей Львович, помощник Председателя Счетной палаты РФ, и Солодков Василий Михайлович, профессор, директор Банковского института Высшей школы экономики.
Выступление Владимира Чистюхина было посвящено направлениям развития в регулировании и надзоре за субъектами рынка микрофинансирования. «Банк России продолжит контроль за крупными участниками рынка, а малый сегмент микрофинансирования, по нашему мнению, должен перейти под эгиду СРО. ЦБ, с одной стороны, должен надзирать за СРО, смотреть, насколько качественно СРО выполняют свой функционал, с другой стороны - создать все необходимые методические материалы и инструментарий", - заявил Владимир Чистюхин. «Это та дорога, по которой мы твердо намерены идти. С точки зрения экономии ресурсов бизнеса, с точки зрения административной нагрузки - это правильное направление движения", - подчеркнул представитель регулятора. Подробные итоги выступления Владимира Чистюхина опубликованы на портале «Микрофинансирование в России»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге состоялась XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности Микрофинансирование: трансформация
С 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)