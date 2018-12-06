В Санкт-Петербурге состоялась XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности Микрофинансирование: трансформация



XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности

Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ).

Конференция прошла при участии представителей Банка России.

Соорганизаторами мероприятия традиционно выступили члены НАУМИР: Ассоциация российских банков, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов», Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), Союз СРО НОКК, Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «РАЗВИТИЕ», Некоммерческая организация общество взаимного страхования «Народные кассы», Национальная ассоциация ломбардов, Национальное объединение ломбардов, Региональная ассоциация ломбардов, Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ).

В работе Конференции приняли участие около 600 делегатов из различных регионов России и зарубежья - представителей федеральных органов власти, регулятора, международных институтов развития, саморегулируемых организаций, ведущих микрофинансовых институтов, а также авторитетные представители банковского сектора, российского и международного микрофинансового сообщества, b2b-компаний, аналитики, эксперты, СМИ.

Конференция была организована в формате пленарных заседаний, дискуссионных сессий, дебатов и круглых столов.

Среди участников Конференции были представители крупнейших институтов кредитования малого бизнеса и микрофинансирования, в числе которых ПАО «Сбербанк России», МСП Банк, «Альфа-банк» и многие другие.

На Пленарных заседаниях «Взгляд регулятора и экспертов на трансформацию микрофинансового рынка» и «Взгляд рынка на трансформацию микрофинансов» выступили:

Чистюхин Владимир Викторович, заместитель Председателя Банка России.

Мамута Михаил Валерьевич, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Кочетков Илья Александрович, директор Департамента микрофинансового рынка Банка России.

Диас Педро, руководитель отдела по правовым вопросам и жалобам управления банковского надзора Банка Португалии.

Ройстон Браганза, генеральный директор, Grameen Capital India Limited.

Хорхе Рамирез Пуэрто, исполнительный директор, Европейская микрофинансовая сеть.

Абрамова Марина Александровна, директор проектов ПАО Сбербанк, член Совета директоров ООО «МКК Выдающиеся Кредиты».

Андреев Владимир Александрович, главный эксперт по управлению комплаенс рисками г. Санкт-Петербург Альфа-Банка.

Гареев Тимур Фанилович, начальник управления дистанционного обучения и программа для внешенго рынка Университета Банка России.

Козлов Иван Владимирович, заместитель руководителя Главной инспекции Банка России.

Лазутин Алексей Александрович, председатель Совета «Национального объединения ломбардов».

Накорякова Лора Юрьевна, руководитель Исследовательского центра компании Deloitte СНГ.

Норов Александр Владимирович, председатель совета Союза СРО «НОКК».

Стратьева Елена Сергеевна, и.о. президента НАУМИР, директор СРО «МиР», директор РМЦ.

Тетерина Олеся Анатольевна, заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.

Модераторами Пленарных заседаний выступили Саватюгин Алексей Львович, помощник Председателя Счетной палаты РФ, и Солодков Василий Михайлович, профессор, директор Банковского института Высшей школы экономики.