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Персональная выставка члена Белорусского союза художников Нилы Горчанюк
07.12.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
10 декабря 2018 года в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина на абонементе состоится открытие художественной выставки «Крымские сонеты», посвященной 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.
Нила Николаевна родилась и живёт в г. Бресте. В 1993 г. окончила Львовский Государственный институт декоративного и прикладного искусства, ныне Львовская национальная академия искусств. Работает в области станковой живописи, гобелена, графики. Произведения находятся во Львовской галерее искусств, в Музее Белорусского Полесья, в филиале «Художественный музей» Брестского областного краеведческого музея, в музее природы Национального парка «Припятский», в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей», в художественном музее им. П. В. Масленикова в г. Могилёве, а также в частных коллекциях России, Польши, Англии.
Нила Николаевна была участником 30 выставок в Беларуси, Украине,
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