Новый год отменяется? В Бресте собрали елку и тут же разобрали

Жители Бреста в недоумении: на Бульварном кольце города появилась красивая новогодняя ель, но затем бесследно исчезла. Смотрите забавные кадры, снятые камерами видеонаблюдения.



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Ель на кольце начали монтировать 2 декабря с помощью автовышки. Однако символ нового года пробыл на месте установки недолго – сразу после установки все украшения с ели сняли, а саму конструкцию разобрали и увезли.

В настоящее время жители данного района Бреста гадают: куда делась ель, и зачем ее нужно было ставить два дня – чтобы потом тут же разобрать?