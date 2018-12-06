Совсем скоро распахнет свои двери новый торговый объект райпо

В июле текущего года в нашем городе началась очередная большая стройка: районное потребительское общество решило открыть новый магазин, где будут также размещаться аптека и кафетерий.
Генеральным подрядчиком строительства выступило СУП «Бобруйская ПМК», а стоимость объекта составила более 1,5 миллиона рублей.
Как рассказал главный инженер Костюковичского райпо Владимир Шарловский, в данный момент ведутся отделочные работы, монтаж оборудования, благоустройство территории.
Ольга КРИВОШЕЕВА.
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.
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В июле текущего года в нашем городе началась очередная большая стройка: районное потребительское общество решило открыть новый магазин, где будут