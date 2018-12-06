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Минобороны поставило новые станции РЭБ в часть под Брестом

07.12.2018 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Минобороны Беларуси передало в воинскую часть 97061 современные станции помех белорусского производства Р-934УМ2.

"Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев вручил экипажам войсковой части 97061 современные станции помех Р-934УМ2", - сказано в сообщении Минобороны Беларуси.

В министерстве отметили, что эта техника способна вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые виды сигналов и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления.

Обновление парка боевой техники коснулось и других воинских частей радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. Специальная техника РЭБ вручена специалистам комплексного технического контроля войсковой части 18580 (Минск, Мачулищи) и оперативных командований.

Р-934УМ2 "Гроза" – станция помех, входящая в состав системы электронного боя, разработана и серийно выпускается "КБ РАДАР" - ведущим белорусским разработчиком и производителем систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и радиоуправления. В декабре 2017 года первые серийные образцы новой Р-934УМ2 переданы 10-му отдельному батальону РЭБ ВС Беларуси в Борисове. Станция создана с учетом перспективного развития средств связи, является универсальной и заменяет четыре-шесть станций старого парка.

В/ч 97061 - 48-й отдельный батальон РЭБ Западного оперативного командования, дислоцируется в военном городке "Красный двор" в Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минобороны Беларуси передало в воинскую часть 97061 современные станции помех белорусского производства Р-934УМ2. "Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных...
 
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