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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 млрд долларов в эквиваленте
Золотовалютные резервы Беларуси продолжают увеличиваться второй месяц подряд. В ноябре рост без малого 5 % на 323 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это при том, что порядка 150 миллионов было потрачено на выплаты по внешним и внутренним обязательствам правительства и Нацбанка. Таким образом, международные активы сейчас составляют примерно 7,4 миллиардов долларов в эквиваленте. Это на 1,5 миллиарда выше минимального уровня, запланированного правительством на 2018 год.
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Золотовалютные резервы Беларуси продолжают увеличиваться второй месяц подряд. В ноябре рост без малого 5 % на 323 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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