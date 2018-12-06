ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»

07.12.2018 17:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Опубликован первый тизер заключительного сезона «Игры престолов».

Ролик появился на официальном YouTube-канале «Game of Thrones». Менее, чем за сутки, тизер посмотрели более 3,5 миллионов раз.

Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»
Фото: imdb.com

В видео нет кадров из будущих серий. В тизере по графической карте Вестероса навстречу друг другу движутся пламя и лед, а их встреча происходит в центре карты, из которой рождается название сериала.

Премьера долгожданного восьмого сезона состоится в апреле 2019 года (все подробности здесь).
Новости по теме

Названы десять лучших фильмов 2018 года

«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске

«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино

«Может быть, не все эти фильмы поймут, не зная таинственной польской души». Что покажут на фестивале «Висла» в Минске

Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек

5 вечеров с польским кино: бесплатные показы в центре Минска

Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу
‡агрузка...
Новости 24 часа

От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 млрд долларов в эквиваленте

Мокрый снег или ледяной дождь прогнозируют в 20 американских штатах

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов

В Ватикане сцену рождения Иисуса воссоздали из песка

В Нью-Йорке эвакуировали здание телеканала из-за сообщения о бомбах

Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликован первый тизер заключительного сезона «Игры престолов». Ролик появился на официальном YouTube-канале «Game of Thrones». Менее, чем за сутки, тизер посмотрели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Быховом из-за 80 рублей была убита пенсионерка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика