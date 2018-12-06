|
Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»
Опубликован первый тизер заключительного сезона «Игры престолов».
Ролик
В видео нет кадров из будущих серий. В тизере по графической карте Вестероса навстречу друг другу движутся пламя и лед, а их встреча происходит в центре карты, из которой рождается название сериала.
Новости по теме
‡агрузка...
От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 млрд долларов в эквиваленте
Мокрый снег или ледяной дождь прогнозируют в 20 американских штатах
Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов
В Ватикане сцену рождения Иисуса воссоздали из песка
В Нью-Йорке эвакуировали здание телеканала из-за сообщения о бомбах
Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликован первый тизер заключительного сезона «Игры престолов». Ролик появился на официальном YouTube-канале «Game of Thrones». Менее, чем за сутки, тизер посмотрели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)