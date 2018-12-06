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«Необычный для нас световой образ»: рассказываем, какой будет главная ёлка Беларуси-2019
Огромное количество световых композиций и сложная программа, которая позволит менять ёлке образы каждые несколько минут: в программе
С предприятием «Мингорсвет» мы работали над этим образом. Когда мы завершим нашу часть работ, приступит «Мингорсвет» и создаст там небывалые световые эффекты.
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Огромное количество световых композиций и сложная программа, которая позволит менять ёлке образы каждые несколько минут: в программе «Большой город» мы узнали,...
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