Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт

В 2002 году на экраны вышел первый сезон музыкального проекта «Фабрика звезд», после которого молодые и неизвестные исполнители вмиг приобрели популярность.

Эти артисты были первыми, поэтому к ним после шоу пришел успех. На концерты молодежь приходила тысячами, а песни – становились хитами.

Первое место на конкурсе в 2002 году занял бойз-бэнд «Корни», на втором месте была группа «Фабрика», а на третьем – Михаил Гребенщиков.

Мы посмотрели, как изменились артисты за прошедшие 16 лет.

Спустя 10 лет. Как сейчас выглядят актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» ( смотрите здесь ).

Группа «Корни»

Павел Артемьев



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/artpasha

Александр Асташёнок



Фото: скриншот из видеоФото: instagram.com/astashenok.ru



Фото: instagram.com/astashenok.ru

Александр Бердников



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/sashaberdnikov

Алексей Кабанов



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/alexey__kabanov

Группа «Фабрика»

Саша Савельева



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/sasha_savelieva

Сати Казанова



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/satikazanova

Ирина Тонева



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/irina_toneva

Мария Алалыкина



Фото: скриншот из видео



Фото: скриншот из видео

Михаил Гребенщиков



Фото: скриншот из видео