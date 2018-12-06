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Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт
В 2002 году на экраны вышел первый сезон музыкального проекта «Фабрика звезд», после которого молодые и неизвестные исполнители вмиг приобрели популярность.
Эти артисты были первыми, поэтому к ним после шоу пришел успех. На концерты молодежь приходила тысячами, а песни – становились хитами.
Первое место на конкурсе в 2002 году занял бойз-бэнд «Корни», на втором месте была группа «Фабрика», а на третьем – Михаил Гребенщиков.
Мы посмотрели, как изменились артисты за прошедшие 16 лет.
Группа «Корни»
Павел Артемьев
Александр Асташёнок
Александр Бердников
Алексей Кабанов
Группа «Фабрика»
Саша Савельева
Сати Казанова
Ирина Тонева
Мария Алалыкина
Михаил Гребенщиков
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В 2002 году на экраны вышел первый сезон музыкального проекта «Фабрика звезд», после которого молодые и неизвестные исполнители вмиг приобрели популярность. Эти...
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