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Белорусские должники смогут платить через ЕРИП
07.12.2018 17:09 — Разное | Ежедневник
В ближайшее время в ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить все свои долги по разным исполнительным документам. Об этом рассказал главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.
По его словам, ветка уже создана и технически система доработана, остается завершить тестирование, пишет
Главный судебный исполнитель отметил, что после оплаты через ЕРИП должники смогут не нести в органы принудительного исполнения подтверждающие документы, поскольку судебного исполнителя проинформируют об оплате в электронном виде.
Также человек сможет оплатить как всю сумму задолженности сразу, так и ее часть.
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В ближайшее время в ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить все свои долги по разным...
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