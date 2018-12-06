|
Беларус сыграл украинца для фейковой новости «Первого канала» и теперь извиняется. Хроника событий
>
21 ноября на «Первом канале»
Выпуск новостей на «Первом канале»
Российский телеканал решил рассказать, как Майдан отразился на жизни украинцев спустя пять лет. Разумеется, в негативном ключе. На 8:32 в ролике появляется «Кирилл Чубенко». Журналисты говорят, что он участвовал в Евромайдане, но не дают никаких уточнений о его месте жительства, работе и прочему. Закадровый голос говорит: «Пока не течёт даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно».
Илье Варламову на почту пришло письмо о том, что на самом деле в кадре Виталий Юрченко, минчанин, живёт в Военном городке, окончил юрфак БГУ. «Да и, на самом деле, по меркам Беларуси не бедствовал никогда. Во время Майдана был ещё студентом, отношения, конечно, к событиям никакого не имеет», − написал автор письма. Варламов поискал по соцсетям, написал друзьям Виталия − и всё подтвердилось.
Виталий сам связался со СМИ
Виталий
Потом обнаружилось, что на записи плохой звук. В итоге решили переснять сюжет с идентичным украинскому текстом. «Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай − единичный. Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело», − сказал Виталий. Ему предложили сняться в качестве героя, он сомневался, но в итоге согласился. «Смалодушничал что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали», − рассказывает парень. Кстати, денег ему за это не заплатили.
«Первому каналу» о случившемся не рассказали. В день эфире Виталию позвонили несколько знакомых, которые смотрели сюжет. Он кое-как объяснил им ситуацию. «Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно. <...> Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться», − откровенно рассказывает парень.
«Может, и хорошо, что так получилось. Если у меня есть хотя бы минимальный шанс объясниться или извиниться, то я хочу им воспользоваться. Мне бесконечно стыдно, это позор», − признался Виталий Юрченко.
Аналогичную историю рассказал и «Первый канал». Он прислал пресс-релиз в редакцию «Медузы», а она
С работы Виталий уволился ещё в ноябре, но причины не связаны с этим случаем.
Ролик сняла компания бывшего журналиста БТ
«Радыё Свабода»
StringersHub готовит видеоматериалы на заказ разнообразных телеканалов. В интервью порталу bel.biz Яков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 ноября на «Первом канале» вышел большой сюжет о пятилетнем юбилее Майдана. Среди героев новости был якобы украинец Кирилл Чубенко. Но российский блогер Илья...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)