Беларус сыграл украинца для фейковой новости «Первого канала» и теперь извиняется. Хроника событий

21 ноября на «Первом канале» вышел большой сюжет о пятилетнем юбилее Майдана. Среди героев новости был якобы украинец Кирилл Чубенко. Но российский блогер Илья Варламов обнаружил, что это на самом деле беларус. Дальше дело подхватили наши СМИ − и парень сам во всём признался, рассказал, как такое произошло, и много-много раз извинился.

Выпуск новостей на «Первом канале»

Российский телеканал решил рассказать, как Майдан отразился на жизни украинцев спустя пять лет. Разумеется, в негативном ключе. На 8:32 в ролике появляется «Кирилл Чубенко». Журналисты говорят, что он участвовал в Евромайдане, но не дают никаких уточнений о его месте жительства, работе и прочему. Закадровый голос говорит: «Пока не течёт даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно».



Сам Кирилл сказал следующее: «Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда всё это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?»

Илье Варламову на почту пришло письмо о том, что на самом деле в кадре Виталий Юрченко, минчанин, живёт в Военном городке, окончил юрфак БГУ. «Да и, на самом деле, по меркам Беларуси не бедствовал никогда. Во время Майдана был ещё студентом, отношения, конечно, к событиям никакого не имеет», − написал автор письма. Варламов поискал по соцсетям, написал друзьям Виталия − и всё подтвердилось.

Виталий сам связался со СМИ

Виталий связался с «Нашей Нiвай», чтобы рассказать, как произошла такая ситуация. Оказалось, он работает аналитиком в компании, которая выступает посредником между телеканалами и операторами по всему миру. В случае, например, землетрясения его компания по заказу телеканала найдёт оператора на месте событий. В этом случае поступил обычный заказ − найти человека или семью в Кривом Роге в Украине, которые пожаловались бы на отопление. Компания всё сделала, Виталий и не был в курсе − не его это работа.

Потом обнаружилось, что на записи плохой звук. В итоге решили переснять сюжет с идентичным украинскому текстом. «Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай − единичный. Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело», − сказал Виталий. Ему предложили сняться в качестве героя, он сомневался, но в итоге согласился. «Смалодушничал что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали», − рассказывает парень. Кстати, денег ему за это не заплатили.

«Первому каналу» о случившемся не рассказали. В день эфире Виталию позвонили несколько знакомых, которые смотрели сюжет. Он кое-как объяснил им ситуацию. «Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно. <...> Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться», − откровенно рассказывает парень.

«Может, и хорошо, что так получилось. Если у меня есть хотя бы минимальный шанс объясниться или извиниться, то я хочу им воспользоваться. Мне бесконечно стыдно, это позор», − признался Виталий Юрченко.

Аналогичную историю рассказал и «Первый канал». Он прислал пресс-релиз в редакцию «Медузы», а она опубликовала . «Стрингеры [внештатные репортёры] признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать. Это никак не оправдывает их поступка, они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем», − написали представители телеканала.

С работы Виталий уволился ещё в ноябре, но причины не связаны с этим случаем.

Ролик сняла компания бывшего журналиста БТ

«Радыё Свабода» выяснила , что Виталий работал бизнес-аналитиком в компании StringersHub − это указано в его профиле на сайте LinkedIn. В компании StringersHub объяснили, что производством ролика занимался продюсер на фрилансе. Яков Бута, директор компании, сказал, что не был в курсе ситуации, потому что занимался запуском онлайн-платформы для проекта.

StringersHub готовит видеоматериалы на заказ разнообразных телеканалов. В интервью порталу bel.biz Яков говорил , что месячная выручка сервиса − больше десяти тысяч долларов. Также он заявлял, что имеет базу в 1500 стрингеров со всего мира, а основные заказчики − медийные компания с постсоветского пространства. В начале года Бута говорил, что хочет подготовить платформу для работы на американском рынке.