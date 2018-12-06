ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларус сыграл украинца для фейковой новости «Первого канала» и теперь извиняется. Хроника событий

07.12.2018 17:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

21 ноября на «Первом канале» вышел большой сюжет о пятилетнем юбилее Майдана. Среди героев новости был якобы украинец Кирилл Чубенко. Но российский блогер Илья Варламов обнаружил, что это на самом деле беларус. Дальше дело подхватили наши СМИ − и парень сам во всём признался, рассказал, как такое произошло, и много-много раз извинился. 

Выпуск новостей на «Первом канале»

Российский телеканал решил рассказать, как Майдан отразился на жизни украинцев спустя пять лет. Разумеется, в негативном ключе. На 8:32 в ролике появляется «Кирилл Чубенко». Журналисты говорят, что он участвовал в Евромайдане, но не дают никаких уточнений о его месте жительства, работе и прочему. Закадровый голос говорит: «Пока не течёт даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно».

Сам Кирилл сказал следующее: «Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда всё это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?»

Илье Варламову на почту пришло письмо о том, что на самом деле в кадре Виталий Юрченко, минчанин, живёт в Военном городке, окончил юрфак БГУ. «Да и, на самом деле, по меркам Беларуси не бедствовал никогда. Во время Майдана был ещё студентом, отношения, конечно, к событиям никакого не имеет», − написал автор письма. Варламов поискал по соцсетям, написал друзьям Виталия − и всё подтвердилось.

Виталий сам связался со СМИ

Виталий связался с «Нашей Нiвай», чтобы рассказать, как произошла такая ситуация. Оказалось, он работает аналитиком в компании, которая выступает посредником между телеканалами и операторами по всему миру. В случае, например, землетрясения его компания по заказу телеканала найдёт оператора на месте событий. В этом случае поступил обычный заказ − найти человека или семью в Кривом Роге в Украине, которые пожаловались бы на отопление. Компания всё сделала, Виталий и не был в курсе − не его это работа.

Потом обнаружилось, что на записи плохой звук. В итоге решили переснять сюжет с идентичным украинскому текстом. «Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай − единичный. Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело», − сказал Виталий. Ему предложили сняться в качестве героя, он сомневался, но в итоге согласился. «Смалодушничал что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали», − рассказывает парень. Кстати, денег ему за это не заплатили.

«Первому каналу» о случившемся не рассказали. В день эфире Виталию позвонили несколько знакомых, которые смотрели сюжет. Он кое-как объяснил им ситуацию. «Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно. <...> Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться», − откровенно рассказывает парень.

«Может, и хорошо, что так получилось. Если у меня есть хотя бы минимальный шанс объясниться или извиниться, то я хочу им воспользоваться. Мне бесконечно стыдно, это позор», − признался Виталий Юрченко.

Аналогичную историю рассказал и «Первый канал». Он прислал пресс-релиз в редакцию «Медузы», а она опубликовала. «Стрингеры [внештатные репортёры] признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать. Это никак не оправдывает их поступка, они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем», − написали представители телеканала.

С работы Виталий уволился ещё в ноябре, но причины не связаны с этим случаем.

Ролик сняла компания бывшего журналиста БТ

«Радыё Свабода» выяснила, что Виталий работал бизнес-аналитиком в компании StringersHub − это указано в его профиле на сайте LinkedIn. В компании StringersHub объяснили, что производством ролика занимался продюсер на фрилансе. Яков Бута, директор компании, сказал, что не был в курсе ситуации, потому что занимался запуском онлайн-платформы для проекта.

StringersHub готовит видеоматериалы на заказ разнообразных телеканалов. В интервью порталу bel.biz Яков говорил, что месячная выручка сервиса − больше десяти тысяч долларов. Также он заявлял, что имеет базу в 1500 стрингеров со всего мира, а основные заказчики − медийные компания с постсоветского пространства. В начале года Бута говорил, что хочет подготовить платформу для работы на американском рынке. 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 ноября на «Первом канале» вышел большой сюжет о пятилетнем юбилее Майдана. Среди героев новости был якобы украинец Кирилл Чубенко. Но российский блогер Илья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Настольный теннис среди работников организаций Дзержинского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика