На Гродненщине - сильный снегопад. На М6 из-за аварии затруднено движение

В ряде районов Гродненской области — сильный снегопад, сообщает местная ГАИ. На трассе М6 в Лидском районе ограничили движение.





На путепроводе на трассе М6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе из-за ДТП затруднено движение. Там пока организован поочередный проезд в обе стороны по одной полосе. Сотрудники ГАИ предпринимают меры для восстановления нормального движения.

Инспекторы просят водителей в такую погоду выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.



