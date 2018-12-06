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Oops! На юге Москвы нашли снаряд от реактивной системы "Град". И кто потерял?

07.12.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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На юге Москвы обнаружили снаряд от реактивной системы залпового огня «Град» (БМ-21), сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на ул. Дорожная. На месте происшествия работают экстренные службы. 

Остается загадкой, каким образом подобный снаряд мог просто валяться на улице?


 
Теги: Новости
 
 
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На юге Москвы обнаружили снаряд от реактивной системы залпового огня «Град» (БМ-21), сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в...
 
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