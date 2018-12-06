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Страны ОПЕК договорились сократить добычу. Нефть подскочила на 5%

07.12.2018 17:06 — Разное | Партизан  
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ОПЕК решила сократить добычу нефти серьезней, чем предлагала Саудовская Аравия. С учетом стран, не входящих в картель, с рынка должно быть изъято в общей сложности 1,2 млн баррелей, пишет Reuters со ссылкой на источник в организации.



Страны ОПЕК договорились с 2019 года сократить добычу нефти на 800 тысяч баррелей в день. Странам, не входящим в ОПЕК, предложат снизить добычу еще примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, это будет обсуждаться на отдельном совещании.

По данным агентства, Россия, которая не входит в картель, готова сократить добычу на 200 тысяч баррелей. Иран, как пишет Reuters, также согласился на сделку, но, возможно, с оговорками.

На новостях о сделке цена на нефть подскочила на 5%. 

Страны ОПЕК и ОПЕК+ принимают решение о сокращении добычи нефти, чтобы остановить падение цен, которые снизились с октябрьских максимумов более чем на $25. Саудовская Аравия, впрочем, выступала за сокращение на 1 млн баррелей в сутки, а не на 1,2 млн.


 
 
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ОПЕК решила сократить добычу нефти серьезней, чем предлагала Саудовская Аравия. С учетом стран, не входящих в картель, с рынка должно быть изъято в общей сложности...
 
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