Страны ОПЕК договорились сократить добычу. Нефть подскочила на 5%









Страны ОПЕК договорились с 2019 года сократить добычу нефти на 800 тысяч баррелей в день. Странам, не входящим в ОПЕК, предложат снизить добычу еще примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, это будет обсуждаться на отдельном совещании.





По данным агентства, Россия, которая не входит в картель, готова сократить добычу на 200 тысяч баррелей. Иран, как пишет Reuters, также согласился на сделку, но, возможно, с оговорками.





На новостях о сделке цена на нефть подскочила на 5%.





Страны ОПЕК и ОПЕК+ принимают решение о сокращении добычи нефти, чтобы остановить падение цен, которые снизились с октябрьских максимумов более чем на $25. Саудовская Аравия, впрочем, выступала за сокращение на 1 млн баррелей в сутки, а не на 1,2 млн.



