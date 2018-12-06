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Экс-президент Армении арестован
Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.
"Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован", — сказал Алумян журналистам.
В июле специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.
Защита обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.
В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.
Помимо Кочаряна, специальная следственная служба предъявила обвинение экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.
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Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.
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