Ролик о Беларуси оказался самым красивым видео на конкурсе в Шанхае

Global Travel Video Competition. Конкурс проходил в третий раз, Беларусь в нем участвовала впервые.





От нашей страны творческую работу представило Национальное агентство по туризму, по заказу которого видеоролик изготовила компания VARVIS Production (режиссер – Сергей Воропаев). Жюри посчитало, что работа заслуживает самых лестных слов и высоких оценок.









В конкурсе принимали участие Беларусь, Египет, Израиль, Испания, Республика Корея, Турция, Хорватия, Шри-Ланка, Япония и ряд других стран.