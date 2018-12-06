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Ролик о Беларуси оказался самым красивым видео на конкурсе в Шанхае
Видеоролик "Беларусь. Звыш за чаканне" признан лучшим в номинации "Самое красивое видео" на Международном конкурсе туристических видео, который прошел в Шанхае.
Global Travel Video Competition. Конкурс проходил в третий раз, Беларусь в нем участвовала впервые.
От нашей страны творческую работу представило Национальное агентство по туризму, по заказу которого видеоролик изготовила компания VARVIS Production (режиссер – Сергей Воропаев). Жюри посчитало, что работа заслуживает самых лестных слов и высоких оценок.
В конкурсе принимали участие Беларусь, Египет, Израиль, Испания, Республика Корея, Турция, Хорватия, Шри-Ланка, Япония и ряд других стран.
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Видеоролик "Беларусь. Звыш за чаканне" признан лучшим в номинации "Самое красивое видео" на Международном конкурсе туристических видео, который прошел в Шанхае.
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