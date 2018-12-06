Накачка зарплат перевернула валютный рынок Беларуси









banki24.by . Сложилось впечатление, что власти опять влезли руками в начисление зарплат белорусов. Причем глава правительства даже объявил об этом публично: мол, надо что-то делать из-за просадки зарплат в сентябре и собрал целое совещание на эту тему. Статистика зарплат в октябре вызвала ощущение дежавю у. Сложилось впечатление, что власти опять влезли руками в начисление зарплат белорусов. Причем глава правительства даже объявил об этом публично: мол, надо что-то делать из-за просадки зарплат в сентябре и собрал целое совещание на эту тему.





Как это обычно бывает, старания чиновников не остались незамеченными. Усилия правительства по подгонке зарплат на нужные им уровни негативом отозвались на валютном рынке. Чистая продажа наличной валюты населением упала в ноябре до 78,3 млн USD. Это худший показатель по сравнению с ноябрем 2017 года (продажа 93,9 млн USD) и октябрем 2018-го (продажа 113,7 млн USD).





Белорусы не продавали так мало кэша с декабря прошлого года, когда зарплаты были искусственно подняты на 18,9%. Характерно, что в ноябре не было такой корректировки курса доллара, каковая отмечалась в девальвационном сентябре.









Средний курс доллара за ноябрь составил 2,1226 BYN за 1 USD против 2,1230 BYN в октябре, 2,1169 BYN в сентябре и 2,0398 BYN в августе. Значит подозрения на то, что белорусы направили повышенные зарплаты на скупку валюты, только усиливаются.





На безналичном сегменте, где оперируют более ушлые круги населения, сальдо покупки-продажи осталось на уровне октября. Чистая покупка по безналу составила 68,2 млн USD против 69,4 млн USD месяцем ранее.





Впрочем, и здесь заметно, что белорусы остаются на стрёме. Сальдо операций безналичного сегмента рынка так и не вернулось к отметкам до сентябрьской мини-девальвации и всю осень колебалось ниже набеговых уровней декабря 2017 года.





Если сложить продажу налички и покупку по безналу, то выходит, что за ноябрь белорусы продали банкам всего 10,2 млн USD. Для сравнения: в ноябре 2017 года чистая продажа была равна 64,9 млн USD, в октябре 2018-го — 44,4 млн USD.





Такие сдвиги в предложении валюты никак нельзя назвать позитивными. Если изменения в поведении населения закрепятся, в 2019 году Нацбанк потеряет главный источник поддержания валютных резервов — скупку валюты с внутреннего рынка.





На валютном рынке происходят крайне тревожные вещи для НБРБ. Ведь на 2019 год поставлена задача сохранить ЗВР не ниже 7,1 млрд USD, а платежи по госдолгу составят до 3,9 млрд USD, по внешним долгам — не менее 4,6 млрд USD.





Сальдо внутреннего валютного рынка с учетом операций компаний-резидентов составило 84,4 млн USD не в пользу банков. Это значит, что население и предприятия выкупают валюту у банков уже 3 месяца подряд. За осень резиденты приобрели 277,7 млн USD на чистой основе.









Последний раз такой длительный период скупки валюты наблюдался с ноября 2017 года по январь 2018 года. Тогда население и компании приобрели 611,8 млн USD, а Нацбанк 3 месяца не мог пополнить ЗВР за счет операций на внутреннем рынке.