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Накачка зарплат перевернула валютный рынок Беларуси
Похоже, что осенний рост зарплат белорусов уже очень сильно влияет на состояние валютного рынка. Дальнейшая накачка доходов закрывает пути к покупке валюты Нацбанком. Если так, то впереди тяжелые времена.
Статистика зарплат в октябре вызвала ощущение дежавю у
Как это обычно бывает, старания чиновников не остались незамеченными. Усилия правительства по подгонке зарплат на нужные им уровни негативом отозвались на валютном рынке. Чистая продажа наличной валюты населением упала в ноябре до 78,3 млн USD. Это худший показатель по сравнению с ноябрем 2017 года (продажа 93,9 млн USD) и октябрем 2018-го (продажа 113,7 млн USD).
Белорусы не продавали так мало кэша с декабря прошлого года, когда зарплаты были искусственно подняты на 18,9%. Характерно, что в ноябре не было такой корректировки курса доллара, каковая отмечалась в девальвационном сентябре.
Средний курс доллара за ноябрь составил 2,1226 BYN за 1 USD против 2,1230 BYN в октябре, 2,1169 BYN в сентябре и 2,0398 BYN в августе. Значит подозрения на то, что белорусы направили повышенные зарплаты на скупку валюты, только усиливаются.
На безналичном сегменте, где оперируют более ушлые круги населения, сальдо покупки-продажи осталось на уровне октября. Чистая покупка по безналу составила 68,2 млн USD против 69,4 млн USD месяцем ранее.
Впрочем, и здесь заметно, что белорусы остаются на стрёме. Сальдо операций безналичного сегмента рынка так и не вернулось к отметкам до сентябрьской мини-девальвации и всю осень колебалось ниже набеговых уровней декабря 2017 года.
Если сложить продажу налички и покупку по безналу, то выходит, что за ноябрь белорусы продали банкам всего 10,2 млн USD. Для сравнения: в ноябре 2017 года чистая продажа была равна 64,9 млн USD, в октябре 2018-го — 44,4 млн USD.
Такие сдвиги в предложении валюты никак нельзя назвать позитивными. Если изменения в поведении населения закрепятся, в 2019 году Нацбанк потеряет главный источник поддержания валютных резервов — скупку валюты с внутреннего рынка.
На валютном рынке происходят крайне тревожные вещи для НБРБ. Ведь на 2019 год поставлена задача сохранить ЗВР не ниже 7,1 млрд USD, а платежи по госдолгу составят до 3,9 млрд USD, по внешним долгам — не менее 4,6 млрд USD.
Сальдо внутреннего валютного рынка с учетом операций компаний-резидентов составило 84,4 млн USD не в пользу банков. Это значит, что население и предприятия выкупают валюту у банков уже 3 месяца подряд. За осень резиденты приобрели 277,7 млн USD на чистой основе.
Последний раз такой длительный период скупки валюты наблюдался с ноября 2017 года по январь 2018 года. Тогда население и компании приобрели 611,8 млн USD, а Нацбанк 3 месяца не мог пополнить ЗВР за счет операций на внутреннем рынке.
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Похоже, что осенний рост зарплат белорусов уже очень сильно влияет на состояние валютного рынка. Дальнейшая накачка доходов закрывает пути к покупке валюты...
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