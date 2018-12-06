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Брестчанин не хотел потерять работу и ушел в декретный. Но его все равно "попросили"

07.12.2018 15:27 — Разное | Партизан  
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Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, молодой отец обратился за помощью в профсоюз.



Николай (имя изменено по этическим причинам. — Прим. 1prof.by.) работает сторожем в одной из организаций Бреста. Мужчина признается: все время старался выполнять свои обязанности добросовестно. А еще, добавляет, на перекуры не ходит, алкоголь не употребляет. Вообще старается вести здоровый образ жизни. 

Осенью 2015 года в семье Николая случилось радостное событие – родился сын. В связи со сложившимися обстоятельствами работа для главы семьи стала особенно важна. Но в июне 2017 года Николай неожиданно получил уведомление о непродлении контракта. 

«Меня такая ситуация, мягко говоря, не устраивала. У меня маленький ребенок, мне нужно семью кормить. А так, получалось, был риск оказаться в очень сложном финансовом положении, – делится собеседник. – Поскольку я инвалид III группы, то найти работу в нашем городе мне проблематично. А здесь и график подходящий: сутки работаешь, двое дома». 

Мужчина попробовал поговорить с руководителем, чтобы понять, почему с ним не захотели продлять контракт. На что начальник организации лишь отмахивался, мол, он никому не должен объяснять своих решений. 


Обеспокоенный Николай обратился за помощью в Фонд социальной защиты населения. Там ему подсказали, что шанс не остаться без работы есть. Нужно… уйти в декретный отпуск. В таком «статусе» наниматель уволить его не имеет права. А затем может что-то и поменяется. 

Мужчина, не сомневаясь, воспользовался этой возможностью и оформил отпуск по уходу за ребенком. Заодно, подумал он, будет больше времени, чтобы помочь жене с малышом. Но вскоре выяснилось, что в семье Николая снова ожидается пополнение. А поскольку оба супруга не могут находиться одновременно в декрете, мужчина примерно месяц спустя вышел на работу. 

Казалось, ситуация действительно изменилась. Николай остался на своем месте, исправно работал. Но в сентябре 2018-го получил очередное уведомление. 

«Ход событий снова повторялся. Только я уже не пытался даже поговорить с начальником: понимал, что безрезультатно. Отправился в ФСЗН. На этот раз мне там посоветовали обратиться за помощью в профсоюз», – продолжил рассказ мужчина. 

Так Николай попал в Брестский обком Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений. Правовой инспектор труда Татьяна Кондрашева объяснила мужчине – действия нанимателя неправомерны. 

«Согласно ч.2 п.2 Указа Президента от 12.04.2000 года №180, с сотрудником, который приступил к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до 3 лет наниматель должен заключать или продлять контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста 5 лет. Руководствуясь этим документом, мы обратились к руководству организации с разъяснениями о незаконности действий и необходимости продлить контракт», – пояснила юрист. 


В итоге контракт с Николаем продлили на 2 года. Сейчас Николай о своей жизни говорит так: работаю, воспитываю двоих детей. Отношения с руководством, признается, остаются непростыми. Тем не менее на ближайшие два года у него есть уверенность в завтрашнем дне. 

 
Теги: Брест
 
 
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