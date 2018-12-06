Под Лидой на трассе М6 из-за ДТП затруднено движение

На путепроводе на трассе М6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе, из-за ДТП затруднено движение, в связи с чем организован поочередный проезд по одной полосе, сообщили в ГАИ региона.

В ряде районов области наблюдается интенсивное выпадение осадков в виде снега. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.









Сотрудники ГАИ предпринимают определенные меры для обеспечения безопасного дорожного движения.