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Кто из белорусов вошел в Топ-50 самых богатых иностранцев в Латвии

07.12.2018 17:33 — Разное | Myfin  
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Кто из белорусов вошел в Топ-50 самых богатых иностранцев в Латвии
фото: Myfin.by

Среди белорусов, которые заработали в Латвии в прошлом году наибольшую прибыль, на 17-м месте числится Андрей Бахирев, основной владелец IT-компании SaM Solutions. Его доля в компании составляет 69,3%. И белорусу принадлежит 2,8 млн евро в сумме консолидированной прибыли в 4,05 млн евро по итогам минувшего года.

Еще один гражданин Беларуси Егор Петрушенко занял 32-е место, получив по итогам работы компании Investa Engineering в Латвии за прошлый год прибыль в 1,47 млн евро.

 
 
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Четыре белоруса вошли в Топ-50 самых богатых иностранных бизнесменов в Латвии.
 
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