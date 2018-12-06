Кто из белорусов вошел в Топ-50 самых богатых иностранцев в Латвии

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Среди белорусов, которые заработали в Латвии в прошлом году наибольшую прибыль , на 17-м месте числится Андрей Бахирев, основной владелец IT-компании SaM Solutions. Его доля в компании составляет 69,3%. И белорусу принадлежит 2,8 млн евро в сумме консолидированной прибыли в 4,05 млн евро по итогам минувшего года.

Еще один гражданин Беларуси Егор Петрушенко занял 32-е место, получив по итогам работы компании Investa Engineering в Латвии за прошлый год прибыль в 1,47 млн евро.