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Кто из белорусов вошел в Топ-50 самых богатых иностранцев в Латвии
Среди белорусов, которые заработали в Латвии в прошлом году наибольшую
Еще один гражданин Беларуси Егор Петрушенко занял 32-е место, получив по итогам работы компании Investa Engineering в Латвии за прошлый год прибыль в 1,47 млн евро.
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Четыре белоруса вошли в Топ-50 самых богатых иностранных бизнесменов в Латвии.
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