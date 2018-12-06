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Что смотрят белорусы в YouTube
07.12.2018 18:00 — Разное | Ежедневник
фото: vesti.ru
YouTube составил рейтинг самых популярных среди белорусских зрителей роликов.
Первое место занял клип «8 Марта» Вадима Галыгина и группы «Ленинград». Также в десятке — «Извинение за Ibiza»от Киркорова и Баскова (3-е место), миниатюра «Дизель Шоу» о папе и дочке (5-е место) и выпуск «Лиги Плохих Шуток» с Гариком Харламовым и Филиппом Киркоровым (10-е место), пишет
Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали песенка «Руки мыть нужно каждый день» (2-е место), клип маленькой блогерши Вики Шоу (4-е место), а также эпизод «Фиксиков» (7-е место).
В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это интервью ведущей Насти Ивлеевой Юрию Дудю (8-е место) и выступление 14-летней Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» (10-е место).
В рейтинге самых популярных музыкальных видео для Беларуси сразу две песни Филиппа Киркорова.
1. Егор Крид feat. Филипп Киркоров — Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)
2. Артур Пирожков «Чика»
3. LITTLE BIG — SKIBIDI (official music video)
4. Филипп Киркоров — Цвет настроения синий
5. Егор Крид — Миллион алых роз (премьера клипа, 2018)
6. Тимати feat. Егор Крид — Гучи (премьера клипа, 2018)
7. LITTLE BIG — FARADENZA (official music video)
8. LOBODA — Парень [Официальное видео]
9. MATRANG — Медуза
10.KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL VIDEO]
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YouTube составил рейтинг самых популярных среди белорусских зрителей роликов.
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