Что смотрят белорусы в YouTube

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YouTube составил рейтинг самых популярных среди белорусских зрителей роликов.

Первое место занял клип «8 Марта» Вадима Галыгина и группы «Ленинград». Также в десятке — «Извинение за Ibiza»от Киркорова и Баскова (3-е место), миниатюра «Дизель Шоу» о папе и дочке (5-е место) и выпуск «Лиги Плохих Шуток» с Гариком Харламовым и Филиппом Киркоровым (10-е место), пишет TUT.BY .

Традиционно в топе — детский контент. В десятку попали песенка «Руки мыть нужно каждый день» (2-е место), клип маленькой блогерши Вики Шоу (4-е место), а также эпизод «Фиксиков» (7-е место).

В списке самых популярных видео оказалось только два ролика, не связанных с юмором или детьми. Это интервью ведущей Насти Ивлеевой Юрию Дудю (8-е место) и выступление 14-летней Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» (10-е место).

В рейтинге самых популярных музыкальных видео для Беларуси сразу две песни Филиппа Киркорова.

1. Егор Крид feat. Филипп Киркоров — Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

2. Артур Пирожков «Чика»

3. LITTLE BIG — SKIBIDI (official music video)

4. Филипп Киркоров — Цвет настроения синий

5. Егор Крид — Миллион алых роз (премьера клипа, 2018)

6. Тимати feat. Егор Крид — Гучи (премьера клипа, 2018)

7. LITTLE BIG — FARADENZA (official music video)

8. LOBODA — Парень [Официальное видео]

9. MATRANG — Медуза

10.KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL VIDEO]