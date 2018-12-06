Россиян стала больше волновать международная изоляция страны



economics-prorok.com

Социологи "Левада-центра" выяснили, что россиян стала "очень беспокоить" международная изоляция страны.

За год количество обеспокоенных граждан взлетело с 8% до 21%. Одновременно число тех, кто считает необходимым "определенно налаживать отношения с США и Европой", выросло с 24% до 36%, показал ноябрьский опрос, пишет thinktanks.by.

В ходе исследования треть респондентов сообщили о том, что их "не слишком беспокоят" политические и экономические санкции стран Запада, за год их доля сократилась на 7 п.п. Количество тех, кого санкции "очень беспокоят", увеличилось почти втрое: с 7% до 20%.

Социологи связывают полученные результаты опроса с усталостью общества от санкций и контрсанкций. Из-за ухудшения экономического положения "люди ежедневно стали испытывать на себе", что это такое, говорит гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков. Он напомнил о том, что недовольство от повышения цен, введения дополнительных акцизов и налогов давно накапливалось и компенсировалось то крымским подъемом, то президентской кампанией.

Сейчас люди стали все меньше понимать смысл действий властей и все больше испытывать страх перед войной, считает социолог. Он убежден, что негатив прежде всего направлен на российские власти, поскольку людям стало хуже жить из-за введения контрсанкций и урезания социального бюджета.

При этом большинство граждан продолжают негативно относиться к западным странам, пишет "Коммерсант". Так, 57% "в основном плохо" и "очень плохо" относятся к США, 49% негативно относятся к странам Евросоюза.