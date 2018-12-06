Сергей Варивода: Подняться выше Эвереста





Через три недели белорусские альпинисты отправляются на штурм Чимборасо – самой удаленной от центра планеты горной вершины.

Собственно говоря, в Книгу рекордов Гиннесса занесено три «самых-самых» горных вершины.

Абсолютное первенство принадлежит Mauna Kea («Белая гора»). От подножия этой горы до вершины 10 205 метров. Однако основание горы находится значительно ниже уровня моря - глубоко на дне Мирового океана. Расположенная на Гавайях (США), «Белая гора» возвышается над уровнем моря всего-то на 4205 метров.

При подсчетах высоты от уровня моря первенство принадлежит гималайскому «восьмитысячнику» Джомолунгме (Эверест). 8848 метров – абсолютный рекорд, если счет вести от уровня моря.

А вот если вы ищете горную вершину, которая дальше всех удалена от центра планеты, то равных нет Чимборасо. Вершина Чимборасо выше вершины Эвереста на целых 2150 метров, если считать от центра планеты, за что и удостоилась чести быть занесенной в Книгу рекордов Гиннеса. При этом над уровнем моря гора возвышается на 6310 метров.

Первенство Чимборасо объясняется просто: вершина находится вблизи экватора, в 158 км южнее, и сказывается «приплюснутость Земли» у полюсов.

Власти Эквадора, а именно в этой стране находится Чимборасо, ввели жесткие правила восхождения на вершину. Подъем допускается исключительно в сопровождении местного сертифицированного гида, причем один гид сопровождает не более двух альпинистов.

Сложно сказать, это попытка обеспечить занятость местного населения или спасти жизни приезжих альпинистов. При всей кажущейся простоте Чимборасо коварен и не прощает ошибок. В истории его покорения хватает черных страниц, вроде гибели десяти альпинистов в одной лавине в ноябре 1993 года. Свежевыпавший снег значительно увеличивает риски высотного восхождения.

Лавиноопасность – одна из особенностей Чимборасо, поэтому на штурм вершины альпинисты выходят в полночь, а то и раньше. Это позволяет достичь вершины и спуститься в относительно безопасную зону до того, как экваториальное солнце ослабит снежно-ледовый панцирь Чимборасо. Путь к вершине от последнего высотного лагеря занимает 8-12 часов, спуск в штурмовой лагерь – 3-5 часов.

На вершину в канун православного Рождества планируют отправиться семь альпинистов-любителей проекта «Семь вершин». Восхождение предполагается в альпийском стиле, без длительной акклиматизации. На подъем от подножия горы и спуск обратно всего 48 часов.

Палаточный штурмовой лагерь, из которого в ночь с 5-го на 6-е января белорусы выйдут на вершину, предполагается вынести на ледник на высоте 5 500 м. Предшествующая ночевка – «на пяти тысячах.» График жесткий и по силам лишь тренированным альпинистам. Гора покажет степень готовности каждого, готовности не только физической, но и моральной.

А пока «точим кошки» и пакуем рюкзаки. Горы зовут…