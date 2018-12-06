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Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды

07.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды

В Вороново прошло заседание совета Вороновского районного объединения профсоюзов. В нем приняли участие заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Роман Юровский, Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации Анатолий Пукач. На повестке дня заседания совета стояло семь вопросов. Часть из них касалась изменений в составе, связанных с некоторыми кадровыми перестановками в организациях. Члены совета поддержали кандидатуру Олега Тарасова на должность заместителя председателя Вороновского районного объединения профсоюзов.

Председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская доложила о ходе выполнения в организациях Вороновского района Комплекса мер по реализации в системе ФПБ Беларуси основных положений Программы социально-экономического развития на 2016-2020.


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды

Опытом работы первичной профсоюзной организации Дотишской СШ поделилась ее председатель Гражина Цыронок. В нынешнем районном смотре-конкурсе первичка учреждения признана победителем.


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды

«Новички»  профсоюзного движения получили свидетельство о регистрации первичной организации. В нынешнем году она создана в частном строительном унитарном предприятии «ГранитСтройСервис».


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды

Дипломами и памятными сувенирами поощрены победители и участники смотра-конкурса на лучшую организацию работы в первичной организации, районного этапа  фотоконкурса «Профсоюз в моей жизни».

Поздравляем нашего коллегу, фотокорреспондента Олега Бельского, ставшего призером конкурса в одной из номинаций.

Подробнее на страницах печатного номера «Воранаўскай газеты».


Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды
Вороновское районное объединение профсоюзов пополнило ряды

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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В Вороново прошло заседание совета Вороновского районного объединения профсоюзов. В нем приняли участие заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович,...
 
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