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Взяла кредит, чтобы снять порчу. На какой еще развод ведутся белорусы

07.12.2018 18:23 — Разное | Tut.by  
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Мошенничество — один из самых популярных видов преступлений. А с появлением интернета он приобрел еще и черты трансграничности, отмечают в МВД. Начальник отдела организации раскрытия разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности Главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк рассказал на, на какой развод попадаются белорусы.


Фото: Reuters

— Последняя пара-тройка лет ознаменовалась распространением мошенничества в соцсетях. Все больше белорусов откликаются на фейковые объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и тому подобного. Потенциальные покупатели без страха и гарантий перечисляют деньги на чужие счета, как правило, зарубежные. Мошенники же, получив кэш, исчезают и не выходят на связь, — рассказывает Василий Шупляк.

Он отмечает, что в таких уголовных делах чаще всего фигурируют небольшие суммы — от 30 до 100 рублей. Но эта проблема имеет массовый характер.

По словам представителя МВД, мошенники регулярно взламывают чужие станицы в социальных сетях и от имени их хозяев рассылают друзьям сообщения с просьбами одолжить денег.

— Всегда нужно звонить человеку, от имени которого в сети пришло подобное прошение, и в разговоре убедиться, что вас не обманывают, — в очередной раз предупреждает оперативник.

Кстати, на удочку злоумышленников попадаются не только обычные люди, но даже фирмы и частные компании.

— Недавно отечественная фирма понесла ущерб от действий мошенников. Белорусы вели бизнес с коллегами из Китая исключительно через интернет. Когда в очередной раз из-за рубежа пришли образцы товара и контракт на подпись, наши соотечественники без доли сомнения внесли предоплату. Но заказ не получили. Начали разбираться: выяснилось, что электронная почта китайской фирмы взломана, а контракта не было и в помине, — рассказывает оперативник.

Не перевелись и «оффлайновые» мошенники. Некоторые из них маскируются под экстрасенсов и гадалок. Одна женщина обратилась к такому «специалисту». Он сказал, что «черное облако перекрыло ее финансовые потоки». Чтобы снять порчу, нужно поделиться деньгами с собеседником. Женщина перевела все свои сбережения на счет экстрасенса. Спустя какое-то время она взяла кредит и снова обратилась к этому экстрасенсу. «По телевизору не могут же врать», — рассуждала потерпевшая.

На оригинальный развод попалась работница одной из белорусских гостиниц. Позвонил мужчина, забронировал люкс. Однако у него было одно условие — в мини-баре его номера должен быть эксклюзивный алкоголь. Даже подсказал продавца, у которого его можно заказать. Продавец попросил перевести предоплату — около 2 тысяч рублей на три мобильных номера. Это не насторожило работников гостиницы. В итоге они остались без денег, без спиртного и без постояльца.

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В МВД рассказали, как мошенники обманывают людей в сети и оффлайн
 
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