В городе Перми проходил Международный творческий конкурс «Волшебное царство грибов». На данный конкурс необходимо было подготовить поделки и рисунки на грибную тематику. Цели и задачи данного соревнования – привлечение интереса ребят к изучению царства грибов, к времени года осень, к изменениям окружающего мира, к красоте природы в осеннее время.

Хотимскую школу искусств в номинации «Декоративно-прикладное искусство» представляла творческая работа «Грибы» Карины Хроменковой. Работа награждена Дипломом I степени. Учитель Людмила Красникова награждена Дипломом за подготовку победителя.

Мы поздравляем Людмилу Петровну и ее ученицу с победой. Желаем им творческих успехов, вдохновения и новых побед!

Елена Логунова,

директор Хотимской

детской школы искусств

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Победа международного уровня Карины Хроменковой В городе Перми проходил Международный творческий конкурс «Волшебное царство грибов». На данный конкурс необходимо было подготовить поделки и рисунки на грибную...