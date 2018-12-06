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Победа международного уровня Карины Хроменковой

07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В городе Перми проходил Международный творческий конкурс «Волшебное царство грибов». На данный конкурс необходимо было подготовить поделки и рисунки на грибную тематику. Цели и задачи данного соревнования – привлечение интереса ребят к изучению царства грибов, к времени года осень, к изменениям окружающего мира, к красоте природы в осеннее время.
Хотимскую школу искусств в номинации «Декоративно-прикладное искусство» представляла творческая работа «Грибы» Карины Хроменковой. Работа награждена Дипломом I степени. Учитель Людмила Красникова награждена Дипломом за подготовку победителя.
Мы поздравляем Людмилу Петровну и ее ученицу с победой. Желаем им творческих успехов, вдохновения и новых побед!
Елена Логунова,
директор Хотимской
детской школы искусств

 
 
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В городе Перми проходил Международный творческий конкурс «Волшебное царство грибов». На данный конкурс необходимо было подготовить поделки и рисунки на грибную...
 
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