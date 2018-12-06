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Победа международного уровня Карины Хроменковой
07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В городе Перми проходил Международный творческий конкурс «Волшебное царство грибов». На данный конкурс необходимо было подготовить поделки и рисунки на грибную тематику. Цели и задачи данного соревнования – привлечение интереса ребят к изучению царства грибов, к времени года осень, к изменениям окружающего мира, к красоте природы в осеннее время.
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В городе Перми проходил Международный творческий конкурс «Волшебное царство грибов». На данный конкурс необходимо было подготовить поделки и рисунки на грибную...
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