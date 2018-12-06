Надо учиться, чтобы догнать ведущие европейские державы

Вот, пожалуй, главное, что вынесли участники белорусской делегации, в составе которой были и многочисленные представители Могилевской области, из прошедшего с 10 по 17 ноября учебы-семинара в Польше и Германии на тему «Европейские стандарты в животноводстве». В программе было и двухдневное посещение международной выставки Euro Tier-2018 в Ганновере. Цель учебы-семинара – как можно больше узнать, научиться, извлечь опыт. Лучше будет, если что-то из передовых технологий внедрить у себя. Многие чуть ли не впервые выехали за границу. В польском сельскохозяйственном предприятии увидели много поучительного, а пара-тройка моментов повергла могилевских специалистов в легкий шок. Мы сконцентрируем в этом материале наиболее интересные, на наш взгляд, высказывания его участников.

Что же удивило в польском госхозе?

Надой от коровы составляет 10 тысяч килограммов молока, реализация – более 9300 килограммов. Имеется 1100 коров. В руководящем бюро 5 специалистов во главе с председателем. Работающих 118 человек, на одного прибыль в год 3,5 тысячи евро, средняя зарплата около 1000 евро.

Животноводческие помещения у нас и там практически не отличаются. Организация, технология производства на комплексах – тоже. Очень впечатлил процесс сепарации навоза. То есть, сначала скреперами производится навозоудаление, потом сепарирование с добавлением 30% извести, далее сушка и снова он используется для подстилки в стойло. Солома используется только для растелившихся коров.

Кто контролирует процесс на ферме?

Своего ветеринара нет. Есть договоры с тремя ветврачами, они регулярно наведываются в хозяйство, планово проводят вакцинации животных, обезроживание, родовспоможение. Если надо, то следует экстренный вызов.

Итальянская компания, поставившая им доильный зал на 36 мест, предусмотрела много нам пока неведомых опций. Скажем, исследуется не вообще вымя коровы – каждый сосок, мастит вычисляют очень быстро и на ранней стадии. Еще есть специальный датчик, отражающий жевательную функцию, то есть надои поставлены в прямую зависимость от технологии кормления. Вообще, программа позволяет оперативно следить за состоянием здоровья животного везде.

На ферме есть своя метеостанция. Вот уж поистине чудеса. Для чего она нужна? В зависимости от температуры воздуха рольшторы, которые служат в качестве стен, автоматически поднимаются или опускаются. И в коровнике всегда оптимальный микроклимат.

Высокие надои – это, в первую очередь, результат селекционной работы. Молоко сдают на одно из шести предприятий за 150 километров, входящее, как и гозхоз, в большой молочный кооператив. Цена зависит от класса, наличия антибиотиков, белка и жира. Норма по соматическим клеткам – 400. Если привез на комбинат цистерну с наличием антибиотиков, оплата нулевая плюс твои затраты на утилизацию. Благо это было один раз, так как ежедневно делают анализ на своем оборудовании. Если это случается на второй и третий раз идут штрафные санкции.

По кормам и их качеству у них вопросов нет. Везде используется люцерна с добавкой злаковых трав. В ходе поездки отмечалось, что везде установлены ветряки для производства электроэнергии.

А что полезного и важного еще увидели специалисты хозяйств Могилевской области? Что нужно обязательно перенять?

Приведем ответ Ивана Грищенко, заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Кировского райисполкома.

— Прежде всего, если сравнивать в целом, то не хватает нам дисциплины вообще, и в особенности технологической. Спрашиваем: «Если вдруг работник не выполнил согласно должностным обязанностям свою работу?». Подход жесткий: одно замечание, другое, а потом с таким работником расстаются, хотя и у них есть дефицит рабочих рук. Людей обучают. Люди работают. Текучки кадров там, где мы были, в принципе, нет. Главное – научить, дать технологическую карту и проконтролировать. И везде весь процесс работы проходит под наблюдением, точнее, с фиксацией на видео. Камеры всюду. Обязательно в доильных залах. Камеры на кормораздатчике. Компьютерное приготовление кормов и одновременно видеофиксация того, когда подъехал, сколько времени размешивались корма, как раздавались. То есть за всем производственным процессом налажен визуальный контроль. А что касается именно технологических моментов, то существенных отличий мы не нашли. В ряде наших хозяйств тоже в технологическом плане все в порядке. Особенно бросается в глаза то, насколько отлажена специализация. У нас стараются в каждом хозяйстве решить все вопросы собственными силами, а там другие подходы. Например, для обслуживания доильного зала заключается договор с фирмой. По звонку производится обслуживание. У нас же стараются готовить своих сотрудников. Специалистами осуществляется обслуживание кормораздатчиков и другой техники.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ