Льнозаводчанам есть чем гордиться

На совещании по развитию льноводства и переработки льна, которое прошло неделю назад в Орше, Президент высказал немало критических замечаний в адрес производителей за недостаточные объемы и качество отечественного сырья. В стране много сделано в этом направлении, но проблем меньше не становится. В контексте прошедшего совещания и наша беседа с главным инженером ОАО «Хотимский льнозавод» Николаем Люсиковым.- Николай Николаевич, до начала совещания Президент посетил цехи Оршанского льнокомбината и в первом же из них задает конкретный вопрос: почему не добрали треть волокна? Кто не выполнил заказ и почему? Потом, в ходе обсуждения, благодаря телевизионщикам бросился в глаза один момент: заместитель премьер-министра РБ Михаил Русый произнес, что Могилевская область выполнила государственный заказ по льноволокну и в этот момент камера выхватила председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, на лице которого отразилось явное удовлетворение. А что вы подумали в тот момент?

— Что мы молодцы (смеется авт.). Конечно, приятно осознавать, что в этом есть заслуга и нашего коллектива. На тот момент речь шла о выполнении госзаказа за 10 месяцев, на 100% справились льнозаводчане и по итогам 11 месяцев. Добавлю, что мы успешно работаем и по выполнению плана экспорта, поставляя короткое льноволокно в Россию, Прибалтику. Нашей продукцией заинтересовались в известном еще по Советскому Союзу городе ткачих – Иваново. Есть в России интерес и к нашим семенам, только что звонили из Твери.

— Насколько известно, льнозавод себя обеспечивает семенами в полном объеме и с запасом. Излишек будете продавать?

— Да. Но, в-первую очередь, судя по всему, придется помочь льносеющим предприятиям Витебщины. Губернатор Витебской области обратился к нашему губернатору с просьбой в связи с планируемым увеличением посевных площадей и острым недостатком семян для этих целей реализовать льнозаводам семян в количестве 200 тонн (Горки – 80, Мстиславль – 70, Хотимск – 50). Всего в этом году получено 275 тонн льносемян, для собственных нужд оставляем 132 тонны.

ОАО «Хотимский льнозавод» находит общий язык с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизациями района по выделению льнопригодных земель. Осенью поднята зябь на площади 1200 гектаров, где необходимо внесены глифосаты. На 83% использует отечественные семена. Предпочтение отдается таким сортам, как «Грант», «Василек», «Лада», в этом году добавился «Мара». Из импортных высевается позднеспелый «Ализе», а также «Эден», «Дракар». Отечественные семена дешевле и, как здесь считают, нельзя однозначно сказать, что предпочтение можно отдать зарубежным. Раз на раз не приходится.

Достичь высокой эффективности заводу удается за счет неукоснительного выполнения всех технологических требований возделывания этой действительно капризной культуры. В самом деле, чтобы получить от льноводства должную отдачу, надо выполнить около 40 технологических операций. Нарушишь хотя бы одну – будь готов к проблемам. Как отмечает директор Института льна Национальной академии наук Иван Голуб, к примеру, всего лишь один день опоздания с уборкой в оптимальные сроки ведет к потере длинного волокна в среднем на 2-3%. А если запоздал на несколько дней?

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ