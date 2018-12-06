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Опыт работы по формированию ЗОЖ СШ №2 получил награду на областном уровне

07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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По итогам областного этапа конкурса информационно- методических материалов «Лучший опыт: методика и технология работы волонтерских отрядов» в номинации «Волонтерство в ЗОЖ» награждена Дипломом II степени Ольга Летникова, педагог-организатор СШ №2.Интересный, а самое главное действенный проект смогла реализовать Ольга Александровна. На основании которого и подготовила методический материал для участия в вышеуказанном конкурсе. Главной идеей проекта стало проведение мероприятий для школьников, во время которых ребятам говорили о вреде пагубных привычек и о пользе здорового образа жизни не педагоги, а сами ученики: активисты школы и БРСМ, спортсмены. Ведь зачастую подростки воспринимают такую информацию от взрослых как нравоучение, а при такой подаче школьникам помогает усваивать информацию личный пример. Во время работы сверстники делятся не только знаниями о здоровом образе жизни, но и собственным, порой, неприятным опытом. Например, активист без стеснения рассказывает невыдуманную историю о выкуренной им сигарете и как она сыграла плохую роль во время очередной тренировки. Уверена, такие истории будут более действенными и убедительными, нежели сухая статистика.
Думаю, именно такой подход во всех школах и учебных заведениях для профилактики пагубных привычек среди подрастающего поколения будет эффективным.
Мира АЛИЕВА

 
 
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По итогам областного этапа конкурса информационно- методических материалов «Лучший опыт: методика и технология работы волонтерских отрядов» в номинации...
 
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