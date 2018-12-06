|
Цвет 2019 года "окутает заботой»
07.12.2018 18:24 — Разное | Ежедневник
фото: gazeta.ru
Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года.
Фаворитом стал оттенок Pantone 16-1546 Living Coral — «Живой коралл», пишет
Сообщается, что цвет «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию. Вице-президент института Лаури Прессман описала цвет года как «пищу для эмоций» и «крепкое объятие». Pantone, объясняя выбор «живого коралла», отметил, что он символизирует «внутреннюю потребность в оптимизме»
В 2018 году главным цветом стал яркий фиолетовый оттенок Ultra Violet.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)