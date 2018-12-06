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Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года.

Фаворитом стал оттенок Pantone 16-1546 Living Coral — «Живой коралл», пишет «Газета.ру ».

Сообщается, что цвет «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию. Вице-президент института Лаури Прессман описала цвет года как «пищу для эмоций» и «крепкое объятие». Pantone, объясняя выбор «живого коралла», отметил, что он символизирует «внутреннюю потребность в оптимизме»

В 2018 году главным цветом стал яркий фиолетовый оттенок Ultra Violet.