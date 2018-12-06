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Гуцериев - один из претендентов на "Детский мир", оферта миноритариям возможна – Евтушенков

07.12.2018 17:17 — Разное | Интерфакс  
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Михаил Гуцериев, который контролирует розничные сети "М.Видео" и "Эльдорадо" через группу "Сафмар", является одним из претендентов на покупку доли АФК "Система" в ритейлере "Детский мир", сообщил журналистам основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

На вопрос о том, является ли М.Гуцериев основным претендентом на актив, В.Евтушенков ответил: "Впереди всех, наверное".

АФК владеет 52,1% в "Детском мире". Ранее В.Евтушенков говорил, принципиальная договоренность о продаже пакета есть, сделка может состояться уже в этом году.

На вопрос о том, будет ли структура готовящейся сделки предусматривать оферту миноритариям "Детского мира", он ответил, что это возможно. "Я поручил это управляющему партнеру, учитывая, что для меня это абсолютно неинтересный вопрос - мне просто нужно сократить чуть-чуть долг, для меня это тема как бы уже состоявшаяся", - сказал он, добавив, что сроков по сделке пока нет.

Вопрос монетизации активов стал для АФК "Система" актуальным в связи с возросшим долгом корпорации. "Система" заявляла, что не исключает продажи пакета, а также других своих активов для сокращения долга, но срочности в этом вопросе не видит. Летом 2018 года АФК продала своей дочерней МТС долю в МТС-банке за 8,3 млрд рублей.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC, интернет-магазины "Детский мир" и ELC. В III квартале 2018 года "Детский мир" нарастил выручку на 15,9% - до 28,4 млрд рублей, OIBDA - на 105,6%, до 6,2 млрд рублей.

В феврале прошлого года ритейлер провел IPO на "Московской бирже", в ходе которого основными продающими акционерами выступили "Система" и РКИФ.

 
 
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Михаил Гуцериев, который контролирует розничные сети "М.Видео" и "Эльдорадо" через группу "Сафмар", является одним из претендентов на покупку доли АФК "Система" в...
 
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