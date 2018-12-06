«Газовая атака Лукашенко». Байнет смеется над стычкой АГЛ и ВВП

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(с) Лукашенко парировал, что у Беларуси “к сожалению или к счастью” не ФРГ - основной партнер, а Россия. В ход пошел аргумент-джокер - мы же с вами вместе против них воевали. Если "к сожалению или к счастью" он вставил бы здесь, честно, я бы упал со стула.

(с) Он так говорит про “воевали с Германией”, будто это вчера было и в Германии до сих пор Гитлер сидит... Как в экономическом споре аргументом может быть война 80-летней давности?

Когда президент одной страны начинает уламывать на деньги президента другой страны фразами про "вместе воевали в ВОВ", то это выглядит очень нелепо. — НеРон Уизли (@not_RW) December 6, 2018

Дед с батей сцепились за цену на газ и испортили всем саммит. Каждый вечер одно и то же pic.twitter.com/wpQotbZ1P3 — Чай з варэннем (@belteanews) December 6, 2018

всегда умиляло, что обсуждения вопросов, которые напрямую касаются граждан, проводятся в закрытом режиме и когда их касаются на прессухах, то все сразу краснеют и так закатывают глазки невинно, мол, ну зачем вы так при всех о том, что их касается?(( — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) December 6, 2018

Преимущества по таежному союзу - это когда партнер по союзу запрещает твои товары. https://t.co/Qw5eCKjI9J — Добрыя пчолы 🐝 (@pcholy_by) December 6, 2018

Тем временем, среднестатистическое юрлицо в Беларуси платит 275 долларов за тысячу кубометров государству, которое сейчас покупает газ по ~$130. pic.twitter.com/1IBBBectrl — Promise.by (@PromiseBy) December 6, 2018

Лукашенко, а потом и вовсе жесточайше поспорил с Путиным насчет цены на газ — прямо на камеру, не дожидаясь традиционного ухода в кулуары. Случилась стычка в Петербурге 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Позже в интервью президент Беларуси признался, что в кулуарах извинился перед «хозяином встречи».«Ъ» можно прочитать более развернутый скрипт спора, а также забавные детали, вроде того, как отчаявшийся Лукашенко в знак последнего протеста подписал документы своей перьевой, а не предложенной организаторами ручкой.Зацените, кстати, заголовок российского издания:Не преминул поиграться с заголовком уже и белорусский политобозреватель Юрий Дракохруст, который назвал свою колонкуА издание «» составило фотоподборку, как менялись лица президентов во время спора:К слову, Лукашенко настолько прав, что с ним в этомдаже независимый экономист Сергей Чалый.президенту Беларуси и член ОГП, экономист Лев Марголин:А вот что пишут белорусы в соцсетях: