|
«Газовая атака Лукашенко». Байнет смеется над стычкой АГЛ и ВВП
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Лукашенко
Позже в интервью президент Беларуси признался, что в кулуарах извинился перед «хозяином встречи».
В
Зацените, кстати, заголовок российского издания:
Не преминул поиграться с заголовком уже и белорусский политобозреватель Юрий Дракохруст, который назвал свою колонку
А издание «
К слову, Лукашенко настолько прав, что с ним в этом
А вот что пишут белорусы в соцсетях:
Лукашенко парировал, что у Беларуси “к сожалению или к счастью” не ФРГ - основной партнер, а Россия. В ход пошел аргумент-джокер - мы же с вами вместе против них воевали. Если "к сожалению или к счастью" он вставил бы здесь, честно, я бы упал со стула.
Он так говорит про “воевали с Германией”, будто это вчера было и в Германии до сих пор Гитлер сидит... Как в экономическом споре аргументом может быть война 80-летней давности?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео жесточайшего спора и немного шуток.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)