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«Газовая атака Лукашенко». Байнет смеется над стычкой АГЛ и ВВП

07.12.2018 18:04 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Видео жесточайшего спора и немного шуток.

Лукашенко раскритиковал ЕАЭС, а потом и вовсе жесточайше поспорил с Путиным насчет цены на газ — прямо на камеру, не дожидаясь традиционного ухода в кулуары. Случилась стычка в Петербурге 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета.



Позже в интервью президент Беларуси признался, что в кулуарах извинился перед «хозяином встречи».



В подробном репортаже «Ъ» можно прочитать более развернутый скрипт спора, а также забавные детали, вроде того, как отчаявшийся Лукашенко в знак последнего протеста подписал документы своей перьевой, а не предложенной организаторами ручкой.

Зацените, кстати, заголовок российского издания:

«Газовая атака Лукашенко». Байнет смеется над стычкой АГЛ и ВВП


Не преминул поиграться с заголовком уже и белорусский политобозреватель Юрий Дракохруст, который назвал свою колонку «Газовая атака Лукашенко».

А издание «Салідарнасць» составило фотоподборку, как менялись лица президентов во время спора:

«Газовая атака Лукашенко». Байнет смеется над стычкой АГЛ и ВВП


К слову, Лукашенко настолько прав, что с ним в этом согласился даже независимый экономист Сергей Чалый. Посочувствовал президенту Беларуси и член ОГП, экономист Лев Марголин: «Теперь ему, как льву, нужно биться за каждый доллар…».

А вот что пишут белорусы в соцсетях:

Лукашенко парировал, что у Беларуси “к сожалению или к счастью” не ФРГ - основной партнер, а Россия. В ход пошел аргумент-джокер - мы же с вами вместе против них воевали. Если "к сожалению или к счастью" он вставил бы здесь, честно, я бы упал со стула. (с)


Он так говорит про “воевали с Германией”, будто это вчера было и в Германии до сих пор Гитлер сидит... Как в экономическом споре аргументом может быть война 80-летней давности? (с)










 
 
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