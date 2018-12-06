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В Бобруйске за 49 рублей можно купить морг
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Белорусская универсальная товарная биржа 14 декабря попытается
Сейчас объект принадлежит Управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Расположение у мрога хорошее − близко до авто- и железнодорожного вокзалов и крупного супермаркета. Кроме самой суммы за участок, покупателю надо будет возместить затраты на проведение аукциона.
К новому владельцу будет несколько требований. Он должен хотя бы год использовать здание для предпринимательской деятельности. Сносить можно только отдельные объекты. А если он захочет изменить назначение объекта, нужно обратиться в Бобруйский горисполком и разработать строительный проект. Купить морг могут как юрлица, так и физлица.
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