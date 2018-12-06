В Бобруйске за 49 рублей можно купить морг

Белорусская универсальная товарная биржа 14 декабря попытается продать на торгах здание морга в Бобруйске. Участок со зданием площадью 103,6 квадратных метра готовы отдать в аренду на 50 лет, а начальная цена − всего лишь 49 рублей. Это уже не первая попытка продать морг, но так дёшево его ещё не предлагали.

Сейчас объект принадлежит Управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Расположение у мрога хорошее − близко до авто- и железнодорожного вокзалов и крупного супермаркета. Кроме самой суммы за участок, покупателю надо будет возместить затраты на проведение аукциона.

К новому владельцу будет несколько требований. Он должен хотя бы год использовать здание для предпринимательской деятельности. Сносить можно только отдельные объекты. А если он захочет изменить назначение объекта, нужно обратиться в Бобруйский горисполком и разработать строительный проект. Купить морг могут как юрлица, так и физлица.

Читайте по теме: МЧС продаёт бывший секретный объект в Беловежской пуще