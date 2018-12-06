«Бум на экомех скоро закончится». Анжелика Агурбаш выпустила коллекцию шуб из меха животных

Пока Дом моды Chanel отказывается от использования кожи экзотических животных для своих коллекций, певица Анжелика Агурбаш вместе с «Белкоопсоюзом» выпускает коллекцию шуб из натурального меха. На вопросы об этичности Анжелика сказала, что «бум на экомех скоро закончится» и продолжила восхищённо рассказывать о «фантастическом жилете с вертикальным росшивом на органзе». А глава «Белкоопсоюза» её поддержал, пишет TUT.by.

«Сегодня из нашей коллекции я выгуливаю синие чокер и пилотку. Можете загуглить − чокера из стриженой норки вы не найдете! Фэшн-капюшона, как у нас, в мире тоже нет. Его кодовое название, кстати, «Филипп Киркоров», − рассказывает певица.

Валерий Иванов, председатель правления «Белкоопсоюза», рассказал, что в год в Беларуси производится 500 тысяч шкурок. Большая часть идёт на экспорт «Конечно, малый объем. Но надо понимать, что это эксклюзивные изделия, которые стоят недешево. Что-то типа ширпотреба мы делать не можем. Невыгодно. Стоимость каждой шкурки на экспорт начинается от 40 долларов», − сказал он. Если проект с Анжеликой будет успешный, производство пушнины в стране удвоят − до миллиона штук.

Говоря о том, насколько продукт «беларуский», певица заявила: «Посмотрите на этот клатч. Угадайте, что на нем изображено? Работая над коллекцией, я узнала, что у нас есть азбука белорусского орнамента. Все орнаменты состоят из символов. Так вот, этот элемент − символ женской молодости и красоты. На желтом клатче − символ солнца. Для меня важно, чтобы изделия были наполнены смыслом».

Агурбаш очень довольна тем, какие получились изделия. Они скоро отправятся в Россию: «Шарапова ждет не дождется, когда привезу померить черное пальто с контрастной синей полосой. К Филиппу Киркорову едут два капюшона и пальто с красной полосой. У меня много приглашений на предстоящие недели моды в России, Казахстане, Эстонии, странах Балтии».

Об этичности использования меха животных

В Европе мех животных в одежде используют всё меньше. Мировые бренды вроде Gucci, Michael Kors, Versace, Calvin Klein и Burberry отказались от него. Против меха животных в одежде выступают и многие звёзды: Натали Портман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Ева Мендес, Кристина Агилера, Пинк, Памела Андерсон. Однако для беларуской певицы это не показатель.

Председатель правления «Белкоопсоюза» ответил на вопросы про экологичность так: «Людям из «партии зеленых» расскажу один спор, который зашел у меня однажды с их братьями. «Вы хлеб едите?» − спрашиваю. − «Да». − «А вы знаете, что колос − живое растение? Почему вы его убиваете?» − «Оно не дышит, у него нет сердца». − «Но ведь это живой организм!».

Анжелика поддержала его и сказал, что «этот бум на экомех скоро закончится. Экомех не утилизируется, он засоряет нашу планету, как пластиковые бутылки. Изделия из меха прекрасно «съедаются» самой природой, идет нормальный процесс жизнедеятельности. Земля поглощает, земля отдает снова. Легко говорить об экомехе дамам-европейкам, когда температура в их городах ниже одного градуса тепла не опускается. А что делать нам в минус 25?»

Журналист газеты «Народная Воля» спросил , купит ли председатель шубы, которые представила Агурбаш, своей жене. Дальше последовал замечательный диалог:

Валерий Иванов: Обязательно приобрету, но пока ещё не определился, какую именно. Что останется после продажи – из того и выберу.

Журналист: А зарплаты председателя Белкоопсоюза хватит на норковую шубу?

Иванов: Думаю, да. К тому же у нас очень хорошие условия для работников, есть рассрочка. А вообще, у настоящей женщины должно быть три шубы.

Журналист: У вашей жены именно столько?

Иванов: Пока нет…