"Росатом" хочет подсунуть Беларуси еще один ядерный реактор. Зачем он нам?

По проекту предусмотрено использование исследовательской ядерной установки с «многоцелевым реактором бассейнового типа мощностью до 20 МВт», радиохимический комплекс для обращения с нарабатываемыми на исследовательском реакторе медицинскими изотопами, участок для ядерного легирования кремния, инженерно-технологический комплекс и пр.





По словам разработчиков, все эти технологии будут использованы для развития промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства.









Зеленый портал узнал у физика-ядерщика Андрея Ожаровского (на фото) насколько безопасен такой реактор и зачем он нужен белорусам? узнал у физика-ядерщика(на фото) насколько безопасен такой реактор и зачем он нужен белорусам?





«Это уже не теоретическая опасность – трагические случаи бывали»





Центр ядерных исследований отличается от обычной АЭС своим масштабом. Это просто маленький реактор, и опасность его пропорциональна масштабу. Единственное исключение – смотря какие эксперименты на нем будут проводить, как использовать.





комбинате «Маяк» произошел выброс в атмосферу большого количества рутения . Если неправильно работать на маленьком реакторе, можно получить большие проблемы, как в прошлом году в Челябинске, где на





Потому что любой реактор опасен. Просто предлагаемый «Росатомом» проект центра исследований сейчас намного меньше по мощности, чем реактор на Островецкой АЭС. Поэтому его опасность пропорционально меньше.





В России есть примеры, когда именно из-за деятельности исследовательского реактора существенно загрязнена радионуклидами окружающая среда – это произошло на Урале, в районе расположения Белоярской АЭС. Там находится принадлежащий ОАО «ИРМ» исследовательский реактор бассейнового типа мощностью 15 МВт ИВВ-2М, который загадил близлежащие территории так, что сейчас не совсем понятно, что с этим можно сделать.





Это уже не теоретическая опасность – трагические случаи бывали.





В проекте говорится о радиохимическом производстве, а такое производство означает сразу выделение изотопов из отработанного топлива от продуктов деятельности реактора, а это безусловно опасно.





При этом доля отходов увеличится, но ненамного. Исследовательские реакторы значительно менее мощные, отходы там будут, но их количество будет несравнимо с отходами Островецкой станции.









«Более 99% изотопов не имеют никакого отношения к реактору»





Исходя из риторики «Росатома», можно понять, что они пытаются замаскировать проблему. Там есть пример манипуляции, потому что говорится, что корпорация будет использовать реактор именно для, цитирую, «подготовки кадров для атомной станции».





Все остальные применения, которые называются – наука и медицина – скорее всего будут иметь скорее незначительную часть в работе этой установки.





Поясню, такие изотопы важны, и я сам не против ядерной медицины. Но большинство из них сегодня производятся не на реакторах, а на ускорителях. Более 99% медицинских изотопов, которые сейчас используются в лечебных целях, не имеют никакого отношения к реактору. Это просто факт.





То же самое с наукой. Ничего нового открыть на атомном реакторе в ядерной физике сейчас невозможно. Наука развивается за счёт космических исследований, строительства ускорителей. На реакторе бассейнового типа, 20-мегаваттном, никаких новых научных открытий совершить просто невозможно.





Исследовательский центр стоит воспринимать сугубо как инструмент, который выполняет четкую задачу. Вы же покупаете в магазине молоток, заранее зная, что можно им дома прибить, а не наоборот. А тут ситуация обратная.





Вот если у Национальной академии наук будет опубликован план исследований, появится список фармпрепаратов, который планируется производить, тогда можно о чём-то вести разговор. Но такого точно не произойдет, потому что сейчас в мире так не делается. Очень незначительная доля радионуклидов из реактора может быть использована в медицине.





Как только мы все это увидим, можно будет рассуждать. А сейчас это просто заявления, которые стоит расценивать как часть программы по исправлению имиджа Островецкой АЭС. Это довольно стандартный подход – попытка показать, что реактор бывает не только большим и плохим, но и хорошим, маленьким, исследовательским. Хотя это не совсем так.





Единственное, что из коммюнике сказано, что легирование кремния может быть каким-то разумным бизнесом. Но эту услугу предлагают многие действующие станции и не на маленьких реакторах. И тут тоже непонятно, какую нишу они хотят занять и насколько это оправдано.









На данный момент не ясно, для чего этот проект делается. Мы же не знаем, кто будет строить, какая стоимость реактора, как будут поделены расходы. И самое главное – в чем выгода? Почему нельзя проводить те же самые исследования в других местах, на уже построенных станциях?





Мы знаем, что этот реактор отнюдь не с нулевой опасностью. Он может загадить огромную территорию. И стоит огромный вопрос – надо ли вам это?